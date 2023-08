Bye bye Latte, hello Espresso! Zumindest in Sachen Make-up wählen wir diesen Herbst die intensivere Variante des Kaffees. Mit dem sogenannten Espresso-Make-up verleihen wir unserem Gesicht jetzt einen geheimnisvollen und verruchten Touch, der einfach perfekt in den Spätsommer passt.

Wie ihr den Bronze-Look kreiert, verraten wir euch hier.

Mit dem „Espresso-Make-up“ stimmen wir uns auf den Herbst ein

Wir sagen es ja nur sehr ungern, aber der Herbst nähert sich schon in großen Schritten. Aber don’t worry – die kommende Saison hat schon jetzt einige Highlights zu bieten – zumindest in Sachen Beautytrends. Denn unser Lieblings-Heißgetränk aus dem Italien-Urlaub dient nun als Make-up-Inspo! Anfang des Sommers feierte Tiktok schon das sogenannte „Latte-Make-up“. Dabei dreht sich alles um einen bronzy und sonnengeküssten Look. Doch nun muss der Sommertrend für eine intensivere Beauty-Routine Platz machen. Und zwar stimmen wir uns mit der Espresso-Variante jetzt schon mal so richtig auf den Herbst ein. Heißt: dunkle Brauntönen und rauchigen Akzente sind jetzt das Goal.

Wie schön der Espresso-Look aussieht, beweisen schon jetzt unzählige Tiktok-User:innen. Denn auf der Videoplattform geht das neue Trend-Make-up gerade so richtig viral. Aber auch auf Instagram stellen bereits viele Influencer:innen ihre Looks zur Schau. Aber seht selbst:

Brauntöne im Herbst? We know, klingt nicht unbedingt bahnbrechend! Doch tatsächlich unterscheidet sich der Beautytrend ordentlich von früheren Herbsttrends! Also was genau macht das Espresso-Make-up nun so besonders?

Das macht das perfekte Espresso-Make-up aus

Von erdigen Braun- und Kupfertönen bis hin zu schwarzen Schattierungen – inspiriert von der Intensität eines kräftigen Espressos, zeichnet sich der Look durch seine herbstliche Farbpalette aus. Doch das Zauberwort lautet hier nun: Glow! Heißt: neben den satten Brauntönen, setzten wir diesen Herbst außerdem auf Highlighter, Bronzer, glossy Lips … you name it! „Glazed Donut meets Fall“ sozusagen! Mit Kajal, multidimensionale Lidschatten-Looks und Lipliner holen wir den Herbstlook endgültig in das Jahr 2023! Aber step by step …

So geht der Look

Ein frischer Teint ist die perfekte Basis für den Espresso-Look. Bevor es also an das Make-up geht, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass eure Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt ist. Moisturizer, Seren und Co. sind hier essenziell. Wenn die Base steht, dann geht es auch schon an die Espresso-Magie …

Grundierung: Am besten ihr tragt zu Beginn eine leichte Foundation oder eine getönte Sonnencreme (Jaaa, auch im Herbst freut sich eure Haut über SPF) auf. Tipp: Mischt direkt einige Tropfen Flüssigbronzer in den Primer oder das Make-up. Das verleiht euch nicht nur einen unwiderstehlichen Glow, die Grundierung sieht dadurch besonders natürlich aus. Augenringe oder Pickelmale könnt ihr gegebenenfalls mit einem Concealer abdecken.

Konturierung: Mit einem Cream-Bronzer tragt ihr dann Linien auf den Wangenknochen, der seitlichen Stirn sowie der Jawline auf. Verblendet das Ganze mit einem Pinsel!

Augen: Jetzt geht es ans Herzstück des Looks! Für die Signature Sirene Eyes tragt ihr zuallerst Lidschatten in einer neutralen Farbe (Nude, Hellbraun) auf das bewegliche Lid auf. Anschließend verblendet ihr dunkelbraunen Lidschatten am oberen und unteren Wimpernkranz. Zieht dann einen zarten Lidstrich entlang der oberen Wimpernlinie. Für mehr Y2K-Vibes wird dann noch Kajal, entlang der Wasserlinie aufgetragen. Zum Schluss tuscht ihr die Wimpern noch mit brauner oder schwarzen Mascara!

Lippen: Zeichnet den Lippenrand mit einem braunen Konturenstift von außen nach innen nach. Tragt dann einen Lipstick beispielsweise in einem helleren Farbton auf den restlichen Lippen auf. Abgerundet wird der Style zum Schluss noch mit reichlich Gloss.

Augenbrauen: Eure Augenbrauen werden mit einem Augenbrauenstift oder -puder gebürstet und in Form gebracht. Fixiert eure Brows dann mit einem Stylinggel!

Finish: Wer mag, kann nun auch noch einen cremigen Highlighter oberhalb der Wangenknochen auftragen. Für ein extra dewy Finish fixiert ihr euer Werk dann noch mit einem Face Mist. Viel Spaß beim Nachzaubern!