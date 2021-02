Momentan sieht ja jeder Tag irgendwie gleich aus. Auch am Wochenende sind die möglichen Freizeit-Aktivitäten limitiert. Das hält einige Sternzeichen aber nicht davon ab, ihre Zeit so richtig zu genießen.

Diese Tierkreiszeichen haben das beste Wochenende:

Wassermann

Es ist die Saison des Wassermanns und das zeigt sich auch dieses Wochenende. Das Sternzeichen kann am Wochenende den Stress der Arbeitswoche ablegen und endlich so richtig entspannen. Die Sterne stehen gut für ein paar schöne Glücksmomente, egal ob mit dem Partner zu Hause oder auf einem Spaziergang- und Coffee-To-Go-Date im Schnee.

Steinbock

Dem Steinbock wird ohne Partys und Veranstaltungen mittlerweile ganz schön langweilig. Das ändert sich am Samstag und Sonntag. Ein neuer Freund zeigt dem Sternzeichen, dass man auch zu zweit die beste Zeit haben kann. Außerdem tun sich dieses Wochenende privat einige neue Möglichkeiten auf, die das Sternzeichen nur zu gerne nutzt.

Stier

Der Stier fühlte sich die letzten Wochen eher etwas down. Am Ende der Woche kommt aber ein Hoch der Gefühle auf das Sternzeichen zu. Die grauen Wolken in seinem Gemüt verziehen sich allmählich und das Tierkreiszeichen kann endlich wieder etwas aufatmen. Am Sonntag erhält es dann auch noch eine positive Überraschung.

Jungfrau

Die Jungfrau lernt dieses Wochenende, dass man nicht immer alles planen muss, um eine schöne Zeit zu haben. Besonders in der momentanen Situation muss man sich einfach den Begebenheiten anpassen. Am Wochenende läuft zwar nicht alles so, wie sich das Sternzeichen das vorgestellt hat, dafür stehen die Sterne günstig um neue Sachen auszuprobieren und große Erfolge für sich zu verbuchen.

Waage

Die Waage kann sich auf ein sehr ausgeglichenes, entspanntes Wochenende freuen. Samstag und Sonntag stehen die Sterne ideal, um neue Kraft zu tanken und die Sorgen des Alltags einfach mal hinter sich zu lassen. Das sollte das Sternzeichen auf jeden Fall genießen ehe die neue Woche anbricht.