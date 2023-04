In Penn Badgleys Podcast erzählt Adam Brody jetzt die zuckersüße Geschichte, wie er seine Frau Leighton Meester zum ersten Mal gesehen hat. Er war offenbar sofort hin und weg von ihr.

Das Paar ist seit neun Jahren miteinander verheiratet.

So haben sich Adam Brody & Leighton Meester kennengelernt

Normalerweise sprechen Adam und Leighton in der Öffentlichkeit nicht über ihr Privatleben. Doch in Penn Bagleys Podcast „Podcrushed“ macht der „O.C., California“-Darsteller jetzt eine Ausnahme. Dort erzählt er jetzt nämlich, wie sich die „Gossip Girl“-Schauspielerin und er zum ersten Mal gesehen haben. Der „Shazam“-Darsteller sah die Schauspielerin in einem Lokal in Los Angeles, wo sie mit dem CW-Produzenten Josh Schwartz und ihren „Gossip Girl“-Kollegen saß.

Adam war sofort hin und weg und gibt im Podcast zu, dass er für eine sehr lange Zeit in Leighton verliebt gewesen ist. „Da habe ich sie gesehen“, erinnert sich der Shazam!-Star, „und ja, ich war sofort hin und weg.“ „Ich habe sie erst viele Jahre später kennengelernt, obwohl wir sogar kurz zusammen gearbeitet haben. Sie ist so reizend, und sie ist so süß. Sie ist so nett“, fügte der 43-Jährige hinzu.

Seit 2014 verheiratet

Bevor die beiden dateten, konnte der „Jennifer’s Body“-Darsteller seine Zukünftige nicht einschätzen. Leighton war ihm gegenüber sehr lange Zeit distanziert, obwohl sie angeblich oft beteuert hatte, an ihm interessiert zu sein. „Ich konnte sie nicht richtig einschätzen, denn obwohl sie beteuert hat, an mir interessiert zu sein und all diese Dinge, hat sie das nicht nur nicht weiterverfolgt, sondern sie war sogar bereit, das nie geschehen zu lassen“, so der 43-Jährige.

Mit viel Geduld ist am Ende ist aber alles gut gegangen. Inzwischen sind die beiden schon neun Jahre verheiratet und haben eine 7-jährige Tochter namens Arlo Day und einen 2-jährige Sohn, dessen Namen sie noch nicht bekannt gegeben haben.