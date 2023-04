Dearest Readers, es scheint als gäbe es eine neue Anwärterin für „Bridgerton“. Zumindest stylingtechnisch! Denn Billy Eilish beamte sich am Osterwochenende mit ihrem floralem Wallekleid direkt in die Bridgerton-Core-Ära. Wir sind entzückt und shoppen schon mal den durch Billy ausgelösten Frühlingstrend.

Dank der Musikerin wollen wir es diesen Frühling verspielt, romantisch.

Billie for Bridgerton

Zugegeben, wir haben ja immer noch am Ausstieg von Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor aus der erfolgreichen Netflixserie „Bridgerton“ zu knabbern. Aber jetzt versetzte uns ein Instagram Auftritt in solche Verzückungen, dass wir gleich mit einem Cast-Vorschlag daherkommen: Billie Eilish! Die beamte sich nämlich zum Osterwochenende direkt in die Bridgerton-Core-Ära. Und wir finden: it’s a Match! Die „Bad Guy“ Sängerin hätte bestimmt jede Menge pikanten Stoff für Lady Whistledown. Und sollten die Bridgerton Macher unseren Vorschlag nicht erhören, hat die Musikerin in ihrem superfemininen Ensemble zumindest einen neuen Frühlingstrend ausgelöst.

So setzt die Künstlerin ihr Wallekleid in Szene

Scrollt man sich nämlich durch Billies Schnappschüsse von süßen Osterfunden, oder den Händen ihres Freundes Jesse Rutherford auf ihren Schenkeln (einfach skandalös, wenn es nach den Feed-Kommentaren geht) entdecken wir Billie in voller Stylingpracht. Ihr helles Wallekleid aus der Yuhan Wangs Frühjahrskollektion 2022 stylt sie mit Spitzen-BH ganz nach dem berühmten Bridgerton-Boob-Look. Und wir freuen uns, dass BH-Träger zeigen wieder alltagstauglich wird. Die langen Puffärmel hat die Sängerin schön hochgerafft, um noch mehr Volumen zu erzeugen. Dazu eine weiße Netzstrumpfhose und Ringelsöckchen. Nur die Sneakers erinnern daran, dass wir 2023 schreiben. Wir haben jetzt jedenfalls ordentlich Bock auf Schokolade und Wallekleider!

Hier haben wir für euch die schönsten Looks mit Regency Flair zum Nachshoppen: