Seine Zeiten als Duke sind zwar schon lange vorbei, doch für „Bridgerton“-Fans bleibt Regé-Jean Page wohl für immer eines der Highlights der Show. Doch in einem neuen Interview stellt er klar: ganz so romantisch waren die Dreharbeiten hinter den Kulissen wohl nicht.

Vor allem nicht für jene, die keinen Kaffee mögen.

Regé-Jean Page verrät Behind The Scenes Geheimnisse vom „Bridgerton“-Set

Im Dezember 2020 sorgte „Bridgerton“ für eines der Serienhighlights der vergangenen Jahre. Denn die Regency-Show über eine fiktive High Society und all ihre Liebesdramen zog so gut wie jede:n in den Bann. Daran war auch einer Schuld: Hauptdarsteller Regé-Jean Page. Denn als Duke of Hastings sorgte er für die heißesten Szenen der Show – und für jede Menge Romantik. Vor allem die Liebesszenen mit Daphne (gespielt von Phoebe Dynevor) waren wochenlang DAS Thema in den Sozialen Medien.

Denn romantischer als diese beiden geht es doch gar nicht, oder? Tja, ganz so kitschig und sexy, wie wir uns das vorgestellt haben, waren die Dreharbeiten wohl nicht. Zumindest nicht, wenn man geruchsempfindlich ist. Denn in einem Interview mit Stephen Colbert gesteht Regé-Jean Page jetzt, dass die beiden Hauptdarsteller eine ganz schöne Fahne hatten. Und zwar eine Kaffee-Fahne.

„Safe Space“ für Kaffee-Atem

Aber keine Sorge, Phoebe Dynevor wurde von den Gerüchen nicht überrascht, sondern war damit einverstanden. „Das ist eines der Dinge, die man tut: Man geht auf den anderen Schauspieler zu und sagt: ‚Hey, die Szene ist nach dem Mittagessen. Wie lauten unsere Regeln? Gibt es keine Zwiebeln? Kein Knoblauch? Muss ich den Kaffee früher trinken?'“, erinnert sich Page an die Unterhaltung mit seinem Co-Star. Da er selbst großer Kaffee-Fan ist, wäre das Weglassen am Set wohl eher schwieriger gewesen.

Doch der 34-Jährige hatte Glück. Denn auch sein Co-Star konnte nicht auf ihren morgentlichen Kaffee verzichten. „Und dann sagten wir beide: ‚Eigentlich mag ich Kaffee sehr gerne, also macht es mir nichts aus'“, schildert Page die Unterhaltung.

Das Ergebnis: die beiden schlossen einen Pakt – beide schufen einen „safe space“ für die Kaffee-Fahne. Und das einzige, was dann am Set hemmungslos gemacht wurde, war Kaffee zu trinken. „Das ist es, was niemand über Bridgerton weiß. Phoebe und ich hatten die ganze Zeit einen schrecklichen Kaffee-Atem.“

Also nach einer sexy Atmosphäre klingt das ja nicht gerade. Aber immerhin blieb dieser Pakt den beiden offenbar im Gedächtnis. Denn Phoebe Dynevor erinnerte sich bereits in einem Interview 2021 an den außergewöhnlichen Duft ihres Setpartners. „Er riecht sehr, sehr gut. Er hatte noch nie Mundgeruch und er raucht auch nicht oder so etwas“, erzählte sie damals. „Wir trinken beide eine Menge Kaffee, also riechen wir manchmal beide so, was in Ordnung war.“ Und irgendwie ist diese Anekdote dann ja doch wieder fast ein bisschen romantisch (solange es kein Geruchsfernsehen gibt).