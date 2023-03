Wenn es kein Drama gibt, wird Drama gemacht – lautete wohl das Motto der dritten Folge von „Der Bachelor“. Die eine weint, weil sie auf ein Date mit dem Bachelor soll, die andere fühlt sich von David schamlos hintergangen. Was ihr verpasst habt, lest ihr hier im Recap.

Und ein paar Favoritinnen scheinen sich bereits herauszukristallisieren.

Der frühe Vogel fängt NICHT den Wurm

Der Kampf um den Bachelor ist nun offiziell eröffnet und langsam aber sicher können wir schon erahnen, welche Kandidatinnen zu Davids Favoritinnen zählen. Aber step by step: Denn der Start in die dritte Woche des Liebesabenteuers startet für die Ladys in der Villa nicht nur mit feurigen Mariachi-Klängen, sondern auch mit einem kleinen Drama: zur Abwechslung aber mal durchaus gerechtfertigt, wie wir finden. Denn: Lisa M. hat schlecht geschlafen – bzw. gar nicht. Das macht sich an ihrer Laune bemerkbar und für sie steht fest: Heute ist nicht ihr Tag! Nur blöd, dass sie die Rechnung ohne David gemacht hat. Er wählt sie für ein Einzeldate zu sich in die Villa aus.

Als Lisa von der Einladung erfährt, verzieht sie keine Miene. Nicht mal ein „Anstands-Lächeln“ kommt seitens der 32-Jährigen, stattdessen entgegnet sie: „Muss ich mich jetzt freuen?!“. Was natürlich wieder für Unmut bei ihren Mitstreiterinnen sorgt. Viele Ladys zeigen sich dezent schockiert. Ein „Einzeldate ist ja auch ein Privileg“, stellt zum Beispiel Angelina fest. Tami sagt ironisch: „Man hat das Strahlen in ihren Augen gesehen.“

Wenn der #Bachelor morgens zum Date einlädt, aber man eigentlich lieber schlafen möchte pic.twitter.com/zGuF1KIjvG — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) March 15, 2023

In der Bachelor Villa angekommen, bringt Lisa immerhin ein Lächeln zustande. Und David gibt sich feinfühlig, wie immer. „Ich hab der Lisa schon angemerkt, dass sie ein bisschen was im Kopf hat.“, so der Rosenkavalier. Doch nach einer gemeinsamen Yoga-Session sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Danach gibt’s noch ein leckeres Frühstück inklusive Deep-Talk. Doch, dass der Content Creator in Dubai lebt, scheint der 32-Jährigen ein Dorn im Auge zu sein. „Wenn ich Dubai höre, kommen da bei mir nicht die wehenden Fahnen auf.“, sagt Lisa im Einzelinterview.

Liebe es wie Lisa kein Bock auf Dubai hat #Bachelor pic.twitter.com/vecFjAFWq3 — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) March 15, 2023

Die zwei wollen das Gespräch um die Wüstenstadt wohl aber nicht weiter vertiefen, und so geht es für sie ab in den Pool. Dort kommen sie sich auch ganz schön nah, und man merkt, David scheint großes Interesse an der 32-Jährigen zu haben. „Ein Kuss lag schon in der Luft“, meinte der Bachelor später. Zum Kuss kommt es aber nicht, da es für Lisa „einfach nicht so gepasst“ hat. Einen Schmatzer auf die Wange gibt es jedoch zum Abschied.

Per Fragebogen zum Date

Neuer Tag, neue Dates! Nach dem Einzeldate mit Lisa M. lädt David zum Gruppendate. Doch zuvor mussten die Frauen einen Entweder/Oder-Fragebogen abarbeiten. Jeweils die drei Frauen, die mit David die wenigsten und die meisten Übereinstimmungen hatten, werden zum Date geladen. Erschreckend viele scheitern allerdings schon an Fragen wie „Licht an oder Licht aus?“.

Aber noch bevor wir letztendlich erfahren, welche Kandidatinnen auf das Gruppendate gehen, hören wir von einem Off-Sprecher, dass eine der Lisas über Nacht entschieden habe, die Villa „aus familiären Gründen“ zu verlassen. Wer sich an dieser Stelle vielleicht ein kurzes Statement vom Bachelor erwartet hätte, wird enttäuscht. But the Show must go on…

Das Gruppendate steht an. Während Giovanna, Lisa M. und Leyla die meisten Gemeinsamkeiten aufweisen konnten, waren Henriette, Xenia und Alyssa mit ihren Ansichten am weitesten von Davids Antworten entfernt. Und, dass keine Verwirrung beim Bachelor herrscht, geht es für jedes Grüppchen auf eine eigene Yacht. Zuerst stattet David den drei Frauen auf Yacht eins einen Besuch ab. Aber: Entspannt geht aber anders! Henriette vergleicht die Unterhaltung missmutig mit einem „Ping-Pong-Spiel“. Vermutlich flüchtet der Bachelor deshalb auch recht schnell auf die zweite Yacht.

Bild: RTL

Ziehen sich Gegensätze an?

Doch auch hier läuft es nicht gerade geschmeidig. Giovanna vergeht das Lachen, weil sie sich nicht genügend gewürdigt fühlt. Die Thematik: Giovanna erklärt dem Bachelor, wieso ihr Gemeinsamkeiten in einer Beziehung äußerst wichtig sind. Da hackt David ein. Er findet es zwar wichtig, dass man in einer Beziehung bei den wesentlichen Punkten übereinstimmt, allerdings reizen ihn AUCH die Gegensätze. Giovanna scheint hier aber nur einen Widerspruch zu ihrer Aussage zu hören. Also gibt sie sich das restliche Date bockig. Und auch Lisa und Leyla können ihn nicht wirklich bezirzen, denn David entschließt sich, mit einer Dame vom anderen Boot nochmal „mehr Zeit zu verbringen“. „Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen“, klagt die verliebte Leyla. „Die ganze Bräune, die ich hier getankt hab!“. Der Stimmungstiefpunkt auf Yacht Nummer zwei ist somit erreicht! Dafür läuft das kurze Einzeldate mit Xenia umso harmonischer und David ist nun auch mit der 30-Jährigen „einen Schritt weiter“. Doch die gute Stimmung währt nur kurz.

Bild: RTL

Denn in der Ladys-Villa herrscht wieder Eiszeit. Als die Frauen vom Gruppendate zurückkommen, lässt Giovanna die restlichen Kandidaten gleich wissen: „Ihm sind Gegensätze wichtiger“. Die anderen Rosen-Jägerinnen zeigen sich schockiert und können es gar nicht glauben, was Giovanna da über den Bachelor sagt. Spoiler: Als die andere Kandidatinnen den Bachelor bei einem weiteren Date auf das Thema ansprechen, werden sie eines Besseren belehrt. „Ist nicht korrekt, die Aussage“, erklärte David den neugierigen Mädels. In der Villa berichtete Angelina von den „neuen“ Erkenntnissen und brachte Giovanna damit komplett aus der Fassung. Völlig aufgebracht wütete sie: „Ich gehe morgen nach Hause, das sage ich euch! (…) Da kriege ich wirklich Puls.“ In der Nacht der Rosen scheint ihr Vorhaben aber kein Thema mehr zu sein. David und Giovanna können all die Missverständnisse rund um das Thema Gemeinsamkeiten nach einem klärendem Gespräch endlich aus der Welt schaffen.

Ein dramatischer Abgang zum Schluss

Nach einer feuchtfröhlichen Sause in der Villa wartete am Ende der Nacht der Rosen aber schon das nächste Drama auf den Bachelor. Fiona zieht noch vor der Vergabe der Rosen die Reißleine und steigt freiwillig aus. „Wenn da nichts von der anderen Seite kommt. Ich mach mich doch nicht zu Deppen.“, erklärt die Tänzerin. Sie habe einfach gemerkt, dass das nicht matcht zwischen ihnen. Trotz Fionas Spontan-Ausstieg müssen aber noch zwei weitere Kandidatinnen ihre Koffer packen. So ist auch für Manina und Maike die Reise hiermit zu Ende.

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.