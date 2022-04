Das Leben als Single ist nicht immer leicht. Das Dating-Life kann zwar aufregend, aber gleichzeitig auch ziemlich mühsam sein. Schwierig wird es vor allem dann, wenn man zurückgewiesen wird, obwohl das Date für einen persönlich eigentlich ganz gut lief.

Wie ihr reif mit Zurückweisung umgehen könnt, verraten wir euch hier.

So geht ihr mit Zurückweisung nach einem Date um

Euer Date lief eigentlich ganz gut, aber bei dem anderen scheint’s gar nicht gefunkt zu haben und ihr bekommt einen Korb? So geht ihr reif und würdevoll damit um.

1. Reife zeigen und nachfragen

Natürlich tut ein Korb weh. Vor allem dann, wenn es alles andere als nachvollziehbar ist, dass euer Date den Kontakt abbrechen möchte. Das müsst ihr aber nicht auf euch sitzen lassen. Fragt nach, was seine oder ihre Beweggründe sind – eine offenen und ehrliche Antwort steht euch nämlich absolut zu! Versucht aber nicht euer Gegenüber verzweifelt davon zu überzeugen, dass die Abfuhr ein Fehler ist. Ihr müsst die Entscheidung akzeptieren. Bleibt trotz allem respektvoll und reif.

2. Nicht persönlich nehmen

Wenn ihr einen Korb bekommt, ist es das wichtigste, die Abfuhr nicht persönlich zu nehmen. Wie ihr wisst, reicht es schon, wenn einfach der gewünschte Funke nicht übergesprungen ist. So geht es uns allen nun mal. Und manchmal kann man auch nicht wirklich erklären, warum es nicht gepasst hat. Dafür könnt ihr aber nichts. Gefühle kann man eben nicht erzwingen. Haltet euch in solchen Situationen einfach vor Augen, wie toll ihr seid und macht euer Selbstbewusstsein auf gar keinen Fall von eurem Dating-Erfolg abhängig.

3. Nicht in Selbstmitleid versinken

Nach einer Abfuhr nach einem vermeintlich guten Date ist vor allem auch eines wichtig: Ja nicht in Selbstmitleid zu versinken. Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken ist absolut kontraproduktiv und zieht euch nur nach unten. Ja, we know, ihr hattet nach dem Treffen ein richtig gutes Gefühl und habt euch vielleicht sogar schon ausgemalt, wohin das ganze führen könnte. Aber manchmal soll es eben einfach nicht sein. Jetzt aber bloß nicht die Hoffnung verlieren. Die Devise lautet: Lenkt euch ab! Gönnt euch zum Beispiel einfach einen gemütlichen Abend mit eurer BFF und redet euch allen Kummer von der Seele. Oder ihr sucht euch einfach gleich das nächste Tinder-Match und auf geht’s zum nächsten Date!