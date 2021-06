Der Sommer ist da und mit den Lockerungen der Einreiseregelungen setzt direkt auch unser Fernweh wieder ein. Lange sehnen wir uns schon nach Sommer, Sonne und Strand – jetzt ist es endlich so weit und wir können wieder Urlaub buchen!

Um hier und da ein bisschen Geld zu sparen, gibt es einige coole Travel-Hacks.

Mit diesen Travel-Hacks kommt ihr zum Urlaubsschnäppchen

Fluggesellschaften und Reiseanbieter nutzen einige Tricks, um uns zu schnellen Buchungsentscheidungen zu drängen. Am Ende zahlen wir dann mehr als eigentlich nötig. Aber mit diesen Hacks dreht ihr den miesen (Buchungs-)Spieß ganz einfach um.

1. Surft im Inkognito-Modus oder löscht vor der Buchung die Cookies

Wer einen Urlaub buchen möchte, sucht in der Regel öfter nach Angeboten in einem bestimmten Zeitraum und auf verschiedenen Plattformen. Aber hier ist Vorsicht angesagt! Die Cookies der Websites führen dazu, dass immer höhere Preise angezeigt werden, um euch zur Kaufentscheidung zu drängen.

2. Bucht auf einem Windows- anstatt auf einem Apple-Gerät

Das Ganze nennt sich Personal Pricing. Dabei richtet sich der Preis eines Produkts unter anderem nach dem Endgerät. Demnach wird Apple-Nutzern eine höhere Zahlungsbereitschaft nachgesagt und deswegen sind Preise hier tendenziell höher.

3. Bucht frühzeitig

Ja, es ist ein alter Hut. Aber Fakt ist nun mal, wer früher bucht, der zahlt auch weniger.

4. Wählt den richtigen Tag

Es gibt Tage in der Woche, an denen Flüge günstiger sind als an anderen. Oft wird auf einigen Plattformen sogar direkt angezeigt, wieviel die Flüge an den jeweiligen Tagen kosten, damit ihr sie euch selbst besonders günstig zusammenstellen könnt. Dabei fällt zum Beispiel oft auf, dass die Flugpreise unter der Woche viel niedriger sind als am Wochenende!

5. Aktiviert den Preisalarm

Das ist zwar kein neuer Hack, aber trotzdem extrem wirkungsvoll. Einfach einen Preisalarm aktivieren und direkt buchen, sobald die Meldung per Mail eintrudelt, dass das Angebot billiger geworden ist.

6. Seid flexibel

Prinzipiell gilt: Wer früh bucht, bucht billiger. Schnäppchen kann man aber auch mit Last-Minute-Angeboten machen oder dann, wenn man seinen Reisezeitraum flexibel gestaltet. Denn wenn ihr sehr flexibel seid, könnt ihr entweder sehr kurzfristige Angebote in Anspruch nehmen oder außerhalb der Hauptsaison buchen.

7. Checkt Airline-Websites

Hin und wieder zahlt es sich aus, die Preise direkt bei den Airlines anzusehen und direkt über ihre Website zu buchen. Es kommt nämlich teilweise vor, dass die Preise bei der fliegenden Airline identisch, wenn nicht manchmal sogar günstiger sind, als bei Buchungsplattformen. Der Vorteil dabei ist, dass euch der Kundenservice der Airlines bei Buchungs- oder Stornoproblemen viel besser aushelfen kann.

8. Der Währungstrick

Zugegeben, dieser Hack funktioniert nicht immer. Aber bei manchen Fluggesellschaften ist es möglich, andere Ausgangsländer einzustellen. Somit wird dann auch die jeweilige Währung des Landes verrechnet. Der Trick: Dabei funktioniert die Währungsumrechnung nicht immer 1:1 und deshalb können Preise auch günstiger ausfallen. Außerdem kommt es vor, dass Flüge günstiger sind, wenn man sie von dem Land aus bucht, in das man reisen will.

Urlaub & Corona

Wenn ihr vorhabt, demnächst auf Urlaub zu fahren, dann solltet ihr euch unbedingt vorab nochmal über die aktuellen Reisebestimmungen informiert. Was ihr also nicht vergessen dürft, sind die aktuell geltenden Einreisebeschränkungen und Corona-Maßnahmen am Reiseziel. Wenn ihr euch darüber informiert habt, fehlt nur noch der gepackte Koffer und die Sonnencreme. Dann kann das gesparte Geld in den Shopping-Ausflug im Urlaub auch gleich wieder reinvestiert werden! 😉