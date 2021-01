Die Gerüchte um ein zweites Baby kursieren bereits seit Längerem, jetzt hat Justin Timberlake die frohe Botschaft bestätigt. Der Sänger und seine Frau, Schauspielerin Jessica Biel, sind erneut Eltern geworden.

Im Interview mit Ellen DeGeneres verrät der 39-Jährige sogar den Namen seines zweiten Kindes.

Geheime Schwangerschaft: Justin Timberlake und Jessica Biel haben zweites Kind

Seit dem Sommer gab es immer wieder Gerüchte, jetzt ist es endlich offiziell. Justin Timberlake und Jessica Biel freuen sich über Baby Nummer Zwei! Im Interview mit Ellen DeGeneres verrät der 39-Jährige die süße Neuigkeit “Wir sind begeistert und könnten nicht glücklicher sein. Sehr dankbar“, so Timerblake.

Die Moderatorin Ellen DeGeneres war übrigens eine der wenigen “außerhalb der unmittelbaren Familie”, die von der Schwangerschaft erfuhr. Die 62-Jährige verrät: “Wir sprachen per Facetime und du sagtest: ‘Hey, möchtest du ein Geheimnis wissen?’ und dann kam Jessica herein und du hast deine Hand auf ihren Bauch gelegt!” Lange Zeit konnten alle Eingeweihten die freudige Nachricht für sich behalten. Nun war es aber an der Zeit, dass auch die ganze Welt davon erfährt.

So heißt das Baby

Auch den Namen des Babys verrät Justin Timberlake in der Talkshow. “Er heißt Phineas. Er ist toll und einfach so süß. Und niemand schläft“, scherzt der 39-Jährige. “Aber wir sind wirklich überglücklich”, fährt er fort.

Das Ehepaar heiratete 2012. Im April 2015 kam ihr erstes Kind, Sohn Silas Randall Timberlake, zur Welt. Die Erziehung von zwei Kindern im Vergleich zu einem, sei nun etwas turbulenter, bestätigt auch der Sänger. “Wir sehen uns eigentlich gar nicht mehr“, lacht er. “Es macht viel Spaß. Es ist großartig. Silas ist superaufgeregt”, so der Sänger. Sein fünf-jähriger Sohn habe sich auch schon daran gewöhnt, die Aufmerksamkeit von jetzt an teilen zu müssen. “Im Moment mag er es sehr”, freut sich Timberlake und fügt noch hinzu: “Phin kann noch nicht gehen oder ihn jagen, also werden wir sehen, was passiert.”