Schon klar, wir sollten uns das ganze Jahr lang Mühe geben, um den Menschen glücklich zu machen, den wir am meisten lieben! Doch zum Valentinstag darf es doch etwas Besonderes sein, oder? Hier sind unsere 5 Date-Tipps, mit denen der Valentinstag (oder das Wochenende davor) zu eurem Liebes-Highlight wird. ❤

1. Vino-Puzzle-Date

Ein Puzzle ist dir zu langweilig? Trust us – zu zweit macht das Ganze irrsinnig Spaß. Denn bei einem guten Glas Wein und etwas Musik kommt ihr beim Puzzeln ganz schnell auf eine tiefere Gesprächsebene. Ideal vor allem für Paare, die im Alltag gerne und viel unterwegs sind. So ein Abend nur zu zweit ist eben purer Luxus! ❤

2. Sternschnuppen in den Bergen

Wer sagt, dass ein besonderer Ausflug immer wahnsinnig aufwendig sein muss? Meist lässt sich schon mit ganz wenig Aufwand ein unvergessliches Abenteuer erleben. Suche dir am besten einen schönen Spot mit Sicht auf den freien Himmel aus, denn jetzt kommt der Clue: Statt einer Wanderung macht ihr einen kleinen Spaziergang, um den Sternenhimmel zu genießen. Das mag banal klingen, doch wird garantiert für euch zwei unvergesslich – versprochen! ✨

3. Das erste Date reloaded

Ja, richtig gelesen! Erlebt einfach nochmal euer erstes Date. Was habt ihr damals gemacht? Worüber habt ihr geredet? Welche Outfits habt ihr getragen? Durchlebt einfach euer erstes Date noch einmal. Ihr werdet erstaunt sein, wie schön es ist, in Erinnerungen zu schwelgen! Wie beim ersten Mal! 😍

4. Über den Dächern der Stadt

Für die waschechten Overachiever unter euch haben wir etwas ganz Besonderes: Ein Date in einem Riesenrad! 🥰 Egal, ob ihr in einer Gondel zu Abend esst oder einfach nur die Aussicht zu zweit genießt: Wir versprechen euch, die Gefühle werden hier statt Achterbahn Riesenrad fahren! 😉

5. Verregneter Tag zu Hause

Das Wetter spielt nicht so mit wie geplant? Macht überhaupt nichts! Für ein unvergesslich schönes Date müssen wir nicht unbedingt das Haus verlassen. Schnappt euch eine Picknick-Decke, besorgt euch eure Lieblingssnacks und ein leckeres Getränk. Dazu gedimmtes Licht oder Kerzenschein, sowie romantische Musik – vóila, euer perfektes Valentinstags-Date! 😍

