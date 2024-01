In der Universitätsklinik in Magdeburg hat das Ärzteteam einer 24-jährigen Frau einen 32 Kilogramm schweren Tumor aus den Eierstöcken entfernt. Laut einer Aussendung der deutschen Klinik, hatte sich der Tumor über einen längeren Zeitraum unbemerkt entwickelt.

Die Geschwulst sei aber gutartig gewesen.

Ungewöhnliche Entdeckung: Ein 32 Kilogramm schwerer Tumor

Diese ungewöhnliche Entdeckung wird dem Ärzteteam mit Sicherheit noch länger im Gedächtnis bleiben! In der deutschen Universitätsklinik in Magdeburg entfernten Ärzt:innen einer jungen Frau einen 32 Kilogramm schweren Tumor. Und das mit Erfolg! Dabei handelte es sich um eine gutartige Geschwulst am Eierstock, dass in Fachsprache Zystadenom genannt wird. Der Tumor habe sich über längere Zeit unbemerkt entwickelt, wie die Klinik am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Die 24-jährige Patientin habe zudem Angst vor einer Operation ihres Eierstocktumors gehabt.

Erst als Gesundheitseinschränkungen bei ihr auftraten, die auf den Tumor zurück zu führen waren, beschloss die junge Frau, schließlich Hilfe in der Universitätsfrauenklinik Magdeburg zu holen. Sie litt unter folgenden gesundheitlichen Einschränkungen: „Atemnot, Schweregefühl und einem Gewichtsverlust durch die eingeschränkte Nahrungsaufnahme aufgrund der Tumorgröße“, heißt es in der Aussendung der Klinik.

Die Frau durfte die Klinik nach einer Woche wieder verlassen

Laut Prof. Atanas Igantov, dem Leiter der Operation, sei ein Tumor dieser Größe sehr ungewöhnlich. Der Grund: Im Regelfall suchen Frauen schon frühzeitig medizinische Hilfe auf. In der Aussendung betont er, dass die Patientin in diesem konkreten Fall Angst vor einer Operation hatte, weshalb sie den Tumor auch „verdrängt habe“. Das sei laut Prof. Igantov aber nicht notwendig. Die Operation sei gut verlaufen, die 32 Kilogramm schwere Geschwulst wurde erfolgreich und vollständig entfernt. Die Frau habe im Anschluss die Klinik nach einer Woche wieder verlassen können.

Diese ungewöhnliche Entdeckung kommt in der Medizin womöglich nicht alle Tage vor. Deshalb wurde das 32 Kilogramm schwere Zystadenom, nach der Entfernung auch mit einem Foto festgehalten. Falls ihr euch seltene „Prachtstück“ ansehen wollt, findet ihr das Foto hier.