Das neue Jahr steht für Veränderung – so auch in der Realitywelt! Deshalb gibt es heuer nicht nur einen Bachelor, sondern gleich zwei. Zur selben Zeit. In „Die Bachelors“ suchen Sebastian Klaus und Dennis Gries im Doppelpack nach der großen Liebe.

Jetzt hat RTL auch verraten, welche Kandidatinnen um die Herzen der Bachelors kämpfen.

„Die Bachelors“: Premiere für neues Format

Das gab es noch nie! Am 17. Jänner startet nicht nur ein Bachelor die Suche nach einer Frau fürs Leben, sondern gleich zwei. Sebastian Klaus (35) aus Hamburg und Dennis Gries (30) aus Kempten begeben sich auf eine spannende Reise, diesmal nach Südafrika, wo auch Ur-Bachelor Paul Janke nach der Liebe suchte. Und noch etwas ist neu: Erstmals dürfen die zwei Bachelors aus insgesamt 30 Frauen ihre 22 Favoritinnen auswählen, die sie nach Südafrika begleiten werden.

Dabei treffen Sebastian und Dennis bereits in Deutschland mittels Blind Dates auf die Kandidatinnen und müssen anschließend entscheiden, mit welchen Frauen die Chemie auf den ersten Blick stimmt und bei wem klar ist, das nicht mehr daraus wird. Und dann könnte es tricky werden: denn was passiert, wenn sich die Bachelors beide für die gleiche Frau interessieren? Damit verspricht die neue Staffel hohes Unterhaltungspotential!

Das sind die 30 Kandidatinnen

Wer schon mal vorab sehen möchte, welche Frauen bereit für das große Abenteuer sind: Wir stellen euch alle 30 Kandidatinnen vor, von denen schlussendlich 22 Single-Ladies in die Villa nach Südafrika eingeladen werden. Auch hier kommen einige im Doppelpack! Zumindest namentlich. Denn es gibt zwei Annas, zwei Kims, zwei Lisas und sogar gleich drei Lauras, die die potentiellen neuen Frauen an der Seite der Bachelors sein könnten. Die Fotos der Kandidatinnen findet ihr in den Slides des Insta-Postings von RTL.

Anna L., 27 Jahre, Friseurin aus Eggolsheim

Nach knapp zwei Jahren Singledasein wünscht sich die 27-Jährige endlich wieder einen Mann an ihrer Seite, der ihr Herz höherschlagen lässt. Wie er das schafft? „Er sollte selbstbewusst sein, charmant und einfühlsam. Außerdem tierlieb und vielleicht einen Hauch Spiritualität mitbringen“, so Anna L.

Anna W., 30 Jahre, Heilpädagogin aus Hamm

Die Nordrheinwestfälin weiß genau, was sie sich von einem neuen Partner an ihrer Seite wünscht: Ein Mann, der im Leben steht, weiß, was er noch erreichen möchte, kommunizieren kann, empathisch und gerne ein bisschen autoritär ist, hat gute Karten. Ist einer von beiden Bachelors vielleicht Annas Perfect Match?

Annika, 30 Jahre, Tourguide aus Wien

„Ich verliebe mich in Männer, die mich nicht wollen oder Männer in mich, die ich nicht will“ – so richtig rund läuft es bei Annika in Sachen Dating aktuell nicht. Grund genug, ihr Glück einmal fernab des Alltags zu suchen. Und mit gleich zwei Bachelor-Boys verdoppelt sich ihre Chance direkt, beim wohl verrücktesten Liebesabenteuer ihres Lebens auf Mr. Right zu treffen.

Bianca, 23 Jahre, Kinderpflegerin aus Nürnberg

Bianca geht seit knapp zwei Jahren allein durchs Leben, ist nach einer großen Enttäuschung mit ihrer ersten Liebe, die sich für ihre besten Freundin entschieden hat, aber mehr als bereit, ihr Herz endlich dem Richtigen zu schenken. Der sollte groß sein und ein sicheres Auftreten haben, vor allem aber ehrlich, humorvoll und empathisch sein. Männer mit einem völlig überzogenen Selbstwertgefühl, die über den Wert anderer Menschen urteilen, sind für sie dagegen ein No Go.

Brenda, 26 Jahre, Auszubildene im Öffentlichen Dienst aus Wien

Drei Jahre ist ihre letzte Beziehung inzwischen her, warum es seither mit Mr. Right einfach nicht klappen will: „Ich weiß genau, was ich will. Aber auch, was ich nicht will. Viele würden meine Ansprüche als zu hoch bezeichnen, ich empfinde sie als völlig normal.“ Von dem Mann an ihrer Seite wünscht sich die Beamtin in Ausbildung, dass er lustig ist, leidenschaftlich und ein Teamplayer.

Eva, 27 Jahre, Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Zehn Jahre war Eva in einer Beziehung – bis sie vor zwei Jahren herausfand, dass ihr Ex-Freund genauso lange ein Doppelleben führte, viereinhalb Jahre davon sogar eine Beziehung zu einer anderen Frau hatte. „Das war unglaublich schmerzhaft, hat mich aber auch unfassbar viel gelehrt“, sagt sie heute rückblickend. Die Liebesenttäuschung – abgehakt. Jetzt ist die gebürtige Aachenerin bereit, ihr Herz wieder zu verschenken – dieses Mal an den Richtigen.

Fabienne, 32 Jahre, Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Nach zweieinhalb Jahren Singledasein wünscht sich Fabienne neben ihrem Hund auch wieder einen Partner an der Seite. Ehrlichkeit, Loyalität und Humor stehen bei der 32-Jährigen an erster Stelle, auch das nötige Bewusstsein für Umwelt und Gesellschaft sollte Mr. Right mitbringen.

Freya, 25 Jahre, Consultant aus Berlin

Drei Beziehungen hatte Freya bereits – und alle Berg- und Talfahrten der Achterbahn der Gefühle miterlebt. Ihre größte Liebesenttäuschung: „Mein Ex-Freund hat mich mit meiner damals besten Freundin betrogen und sie hat es mir erst nach einem halben Jahr gebeichtet“. Doch das ist lange her und die 25-Jährige hat große Lust, sich wieder zu verlieben. „Ich mag es, die breite Palette an Dingen zu fühlen – Trauer, Wut, Glück, Ekel, Angst – sie alle arbeiten für mich und machen mich zu einem bewussten, ausgeglichenen und zufriedenen Menschen.“

Gina, 31 Jahre, Fitnesstrainerin aus Köln

Getreu dem Motto „Alle guten Dinge sind drei“ wagt sich Gina voller Zuversicht in das Liebesabenteuer ihres Lebens. Nach zwei Beziehungen und drei Jahren Single-Life ist die 31-Jährige mehr als ready für den Richtigen. Warum sie den ausgerechnet bei „Die Bachelors“ sucht? „Die Männer im Real Life wollen sich einfach nicht committen“, so ihr Resümee aus dem Dating-Alltag zuhause in Köln.

Ina, 28 Jahre, HR Business Partner aus Erdmannhausen

Sieben Jahre hielt Inas letzte Beziehung – genau so lang ist sie nun auch schon Single. Jetzt hat sie große Lust, ihrem Singledasein ein Ende zu setzen. Von Datingapps hat sie die Nase voll: „Da suchen alle nur ihren Spaß“. Einen Mann, der es zur Abwechslung ernst meint und den sie sich obendrein noch nicht einmal selbst aussuchen kann – das reizt die 28-Jährige am Liebesexperiment „Die Bachelors“ am meisten.

Jenny, 24 Jahre, Studentin für Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Nach knapp zwei Jahren als Single führt sie die Suche nach Mr. Right nun – im besten Fall – nach Kapstadt. Braune Haare, grüne oder braune Augen, volle Lippen, groß und sportlich: Ein Bild von ihrem Traummann hat die gebürtige Hamburgerin bereits im Kopf. Vor allem aber zählen für Jenny Empathie, Emotionen, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, reflektieren zu können. Raucher und Egoisten haben bei ihr dagegen keine Chance.

Jessica, 26 Jahre, Bankangestellte aus Berlin

Jessis letzte und erste „richtige“ Beziehung liegt schon länger zurück. Woran es in Sachen Liebe bisher scheiterte? „Daran, dass ich noch niemanden gefunden habe, der wirklich zu mir passt und ich mich zu sehr angepasst habe“. Doch damit ist jetzt Schluss! Heute weiß die Berlinerin genau, was sie will und wer sie ist: „Ich habe genug ausgehalten und erkannt: Ich brauche keinen Mann, ich kann auch allein glücklich sein.“ Ihr Glück bei den zwei Bachelors will sie aber dennoch versuchen.

Katharina, 28 Jahre, Senior Consultant aus Düsseldorf

Rund eineinhalb Jahre ist die 28-Jährige inzwischen Single und wünscht sich nach drei Beziehungen nun denjenigen an ihrer Seite, mit dem sie ankommen kann: „Mein Traumpartner ist mein Teammember und bester Freund zugleich. Er bereichert mein Leben und ich seines.“ Ein oder zwei Kinder würden das Glück für die Senior Consultant perfekt machen.

Kim, 30 Jahre, Content Creator aus Potsdam

Selbst, wenn es mal nicht so rund läuft, weiß die 30-Jährige: Nach einem Tief kommt immer wieder ein Hoch. Auch das unschöne Ende ihrer letzten Beziehung konnte ihr diese Zuversicht nicht nehmen. Fünf Jahre war die gebürtige Berlinerin mit ihrem damaligen Partner zusammen, wanderte mit ihm sogar noch Madeira aus. Doch immer wieder belog und betrog er sie, hat die 2. Chance, die Kim ihm gab, nicht genutzt und so zogen beide irgendwann einen Schlussstrich. Heute weiß sie umso mehr, was sie von ihrem Partner erwartet: Treue, Loyalität, Humor – und ein Herz für Hunde.

Kim-Yva, 29 Jahre, Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Nach zwei Jahren als Single sehnt sich Kim-Yva nach einem Mann, der ihr Herz endlich wieder höherschlagen lässt – auf also ins Abenteuer Bachelor! Dass man sich hier tatsächlich verlieben kann, weiß die 29-Jährige aus erster Hand: Schwester Jana-Maria kämpfte 2022 um das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann und wurde Zweite. Nun versucht auch Kim-Yva ihr Glück.

Lissy, 29 Jahre, Lehrerin aus Metzingen

Nach bislang drei Beziehungen ist die 29-Jährige bereit für Mr. Right. Respektvoll, ehrlich, voller Liebe, energiegeladen und humorvoll sollte er sein. Wenn er obendrein stilvoll ist, ein schönes Lächeln hat und „schöne wuschelige Haare“ wäre ER ein echter Traumprinz-Kandidat, erklärt Lissy ihren Traummann.

Larissa, 30 Jahre, Versicherungskauffrau aus Siegburg

Larissas größer Traum: einmal mit einem Löwenbaby kuscheln. Ob einer der Bachelor diesen Traum für sie in Erfüllung gehen lässt? „Dann heirate ich den Mann“, lacht die 30-Jährige. Vielleicht bleiben die beiden dann auch direkt in Kapstadt – denn einmal gemeinsam mit ihrem Partner im Ausland zu leben ist ein weiterer Punkt, der auf ihrer Bucketlist steht.

Laura B., 27 Jahre, Automobilkauffrau aus Ochtrup

„Egaaaal, einfach machen“ – das ist Lauras Lebensmotto und Grund genug, ihr Liebesglück auf ganz ungewöhnliche Art und Weise zu suchen. In Ochtrup hat es bisher nicht geklappt, vielleicht ja in Kapstadt mit einem von gleich zwei attraktiven Bachelor-Boys? Über ein Jahr ist Laura inzwischen Single, ihr Problem: „Ich verliere schnell das Interesse an Männern“. Groß, Dreitagebart, schöne Zähne – und bloß kein behaarter Rücken. Wie Mr. Right aussehen soll, weiß die Automobilkauffrau jedenfalls ganz genau.

Laura D., 28 Jahre, Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Vor fünf Jahren hat die selbstständige Reiseberaterin Deutschland den Rücken gekehrt und lebt seitdem immer da, wo es ihr gefällt. Anfang 2023 kam sie aus Australien zurück, wollte eigentlich nur einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Doch wie so oft kam alles anders: In einer „ganz spontanen Aktion“ hat sie sich beim Bachelor beworben.

Laura S. 23 Jahre, Model & Yogalehrerin aus Köln

Ihre Gedanken und Gefühle bringt die Kölnerin, die sich von Oktober bis Mai meist dort aufhält, wo die Sonne scheint, gerne zu Papier und nimmt an Poetry Slams teil. Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und mentale Gesundheit liegen der 1,78 m großen Kandidatin sehr am Herzen. Darüber spricht sie auch in ihrem Podcast „Spiritual Healing“.

Lavinia, 31 Jahre, Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Nachdem Lavinias neunjährige Beziehung in die Brüche ging, hatte sie den Glauben an die „ewige Liebe“ verloren. Auch das Konzept Monogamie stellte sie für sich infrage. „Vielleicht war aber auch der Richtige einfach noch nicht da?“. Das will die 31-Jährige nun bei den Bachelors herausfinden.

Leonie, 28 Jahre, Brautstylistin aus Köln

Rund ein Jahr ist ihre letzte Beziehung her, was sie von dem Mann an ihrer Seite erwartet, weiß sie dafür genau: Aufmerksamkeit, Loyalität und Begeisterungsfähigkeit stehen ganz weit oben. Und auch optisch hat die 28-Jährige genaue Vorstellungen von ihrem Traummann: „Trainiert, allerdings nicht zu shredded, gut gestochene Tattoos und mindestens 1,80 m groß“.

Lisa G., 28 Jahre, gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa ist seit neun Jahren Single. Mit dem Abenteuer Bachelor will sie dem jetzt ein Ende setzen. „Ich werde mich auf jeden Fall nicht verstellen und so sein, wie ich bin. Ich möchte alles über ihn und sein Leben erfahren und natürlich zeigen, wer ich bin – mit meinen Stärken und Schwächen.“

Lisa W., 35 Jahre, Verkäuferin aus Achern

Rund sechs Jahre ist ihre letzte Beziehung her, danach hat die 35-Jährige sich erst einmal zurückgezogen, sagt aber jetzt: „Ich bin wieder da, aber irgendwie treffe ich auf niemanden, der mein Herz erwärmt.“ Zumindest, was Männer betrifft. Denn die unangefochtene Nummer Eins in ihrem Herzen ist Lisas elfjährige Tochter Leni.

Mina, 26 Jahre, Medizinische Fachangestellte aus Köln

Drei Beziehungen hatte sie bereits, die letzte ist ein halbes Jahr her. Nun hofft die Kölnerin, dass einer der Bachelor ihr Herz höherschlagen lässt. Offene Kommunikation, bedingungslose Liebe und Support in jeder Lebenslage wünscht sich die 26-Jährige von ihrem Traumpartner, optische Vorlieben hat sie dagegen keine: „Ich habe keinen Typ Mann. Entweder sind die Vibes da oder nicht.“

Nadia, 26 Jahre, Content Managerin aus Wuppertal

„An Tinder glaube ich nicht mehr“, so Nadia. Dafür hofft sie in Kapstadt auf einen Mann zu treffen, der respektvoll im Umgang mit anderen Menschen ist, sich in die Gefühle anderer versetzen kann und eine gesunde Portion Selbstbewusstsein mitbringt. Übermäßige Eifersucht und Kontrolle sind für sie dagegen No Gos, Lügen sind ebenso ein rotes Tuch.

Rebecca, 27 Jahre, Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Rebecca trägt ihr Herz auf der Zunge, wenn ihr etwas nicht passt, nimmt sie kein Blatt vor den Mund: „Ich kann nicht leiden, wenn jemand hinter meinem Rücken redet, ich sag direkt meine Meinung.“ Wie das wohl bei den anderen Ladys in der Villa ankommt? Seit vier Jahren ist sie inzwischen Single, wünscht sich aber endlich wieder einen Mann an ihrer Seite. Groß und gut gebaut sollte ihr Herzblatt sein, außerdem Selbstbewusstsein, Charisma, Ehrlichkeit und Humor mitbringen.

Selin, 26 Jahre, Marketing Managerin aus Bad Laasphe

„Hi, ich bin Selin und Single seit 1997“ – so oder ähnlich könnte die erste Begegnung zwischen der 26-Jährigen und den Bachelors ablaufen. Denn tatsächlich war die gebürtige Münchnerin noch nie in ihrem Leben in einer Beziehung. Mitunter könnte es daran liegen, dass Selin zu der seltenen Sorte ihrer Generation gehört, die mit Social Media nichts anfangen kann: „Kein Tinder, lange kein Insta, vielleicht war das bisher das Problem.“ Jetzt versucht sie ihr Glück im TV!

Stephanie, 28 Jahre, Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz

Weltoffen, abenteuerlustig und träumerisch – so würde sich die 28-Jährige selbst beschreiben. Außerdem ist Steph Familienmensch durch und durch, einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben: ihre Zwillingsschwester. Doch der Lockenkopf träumt davon, eines Tages eine eigene Familie zu haben: „Ich möchte gerne auch ein Kind adoptieren.“ Nur der Mann, mit dem sie gemeinsam Zukunftspläne schmieden kann, fehlt noch.

Vivien, 29 Jahre, selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

Zwei Beziehungen hatte Vivien bisher, musste aber schon eine große Enttäuschung wegstecken: „Mein Ex hat mich betrogen und schwängerte eine andere Frau. Kurz nach unserer Beziehung kam er mit seiner besten Freundin zusammen und schwängerte auch sie.“ Eine Zeit, die die 29-Jährige hat wachsen lassen, eine Beziehung möchte sie nur noch dann eingehen, wenn der Mann ihr Leben wirklich bereichert. Ob das bei einem der Bachelors der Fall sein wird?

„Die Bachelors“ ist ab 17. Januar 2024, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.