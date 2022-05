Der Entfesselungskünstler Jonathan Goodwin wollte für seinen Stunt in der TV-Show „America’s Got Talent: Extreme“ alles geben. Doch während den Proben ging etwas furchtbar schief und der Magier stürzte zehn Meter in die Tiefe.

Dabei wurde er schwer verletzt und muss jetzt für immer mit den Folgen seines Unfalls leben.

Stunt von Magier geht schief – jetzt ist er gelähmt

Auch wenn sich das Leben von Jonathan Goodwin nach einem schweren Unfall für immer verändert hat, kann der Magier von Glück reden, dass er überhaupt überlebt hat. Denn während der US-Show „America’s Got Talent: Extreme“ wollte er eigentlich zeigen, was er drauf hat. Dazu probte er einen besonders tricky Stunt, bei dem er von einem Seil kopfüber in der Luft baumelte und zusätzlich noch in einer Zwangsjacke steckte. Doch das war noch nicht alles: An den Seiten hingen zwei Autos – ebenfalls an Seilen.

Diese sollten wie ein Pendel in der Luft zusammenstoßen, während der Entfesselungskünstler auf magische Weise unversehrt am Boden auftaucht. Doch leider lief der „Zaubertrick“ während der Proben überhaupt nicht so, wie geplant. Die Fahrzeuge krachten zwar zusammen und verursachten auch eine heftige Explosion – jedoch schaffte es Jonathan fatalerweise nicht bis zum Boden. Er wurde zwischen den Autos zusammengestaucht und ist dann ganze zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Verbrennungen, Brüche und eine Niere weniger

Die Verlobte des Magiers, „Sherlock“-Schauspielerin Amanda Abbington, spricht jetzt erstmals offen über den Horror-Unfall. Gegenüber der Sun erzählt sie: „Er ist rund zehn Meter tief gefallen, hat eine Niere verloren, beide Schulterblätter gebrochen, die Beine waren zertrümmert.“ Aufgrund der Explosion hat der 42-Jährige zudem Verbrennungen dritten Grades erlitten. Kurz nach dem Crash teilte der Schwerverletzte auf Instagram ein schockierendes Bild von sich aus dem Krankenbett.

Dieser schwere Unfall ereignete sich bereits im Herbst 2021. Ganze vier Monate lang musste Jonathan dann im Krankenhaus verbringen, während die Ärzte sein Leben retteten. Jetzt ist der Magier zwar wieder auf dem Weg der Besserung, doch wie er bekannt gegeben hat, wird ihn der Aufprall für den Rest seines Lebens einschränken. Denn bei dem Sturz ist noch etwas anderes, sehr schwerwiegendes passiert: „Er hat sich die Wirbelsäule gebrochen, dabei wurde das Rückenmark durchtrennt. Jonathan ist jetzt querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl“, so seine Verlobte.

Auch davon teilt der Magier ein Bild – samt emotionalen Worten. „In den vergangenen sechs Monaten hat sich viel verändert“, so Jonathan. „Aber Liebe ist eine Konstante und ich werde wirklich sehr geliebt. Ich freue mich schon auf mein nächstes Kapitel als ‚Roll Model'“.