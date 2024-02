Es war ein ziemlicher Aufruhr, als Jimi Blue Ochsenknecht ein Reaction-Video zur Reality-Show „Diese Ochsenknechts“ gepostet hat. Denn in dem Video bezeichnete sich der 32-Jährige als „unfreiwilliger Erzeuger“ seiner Tochter Snow.

Eine Aussage, die einen richtigen Shitstorm auslöste.

„Unfreiwilliger Erzeuger“: Jimi Blue Ochsenknecht sorgt für Aufregung

Die dritte Staffel von „Diese Ochsenknechts“ hat gerade erst begonnen – und schon gibt es richtiges Drama“! Für alle, die es verpasst haben, ein kurzes Recap: Jimi Blue ist nicht mehr in der Reality-Show zu sehen, über ihn geredet wird aber trotzdem. Zumindest in der ersten Folge. Denn seine Familie – darunter Mutter Natascha, und seine beiden Geschwister Cheyenne und Wilson Gonzalez – äußern sich jetzt dazu, dass Jimi offenbar kaum bis keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter hat. Eine Tatsache, die sie alle ziemlich scharf kritisieren.

Doch das wollte Jimi Blue offenbar nicht auf sich sitzen lassen und verteidigte sich in einem Reaction-Video. „Wenn man freiwillig ein Kind in die Welt setzt, dann sollte man sich auch darum kümmern. Ich wollte es aber nicht. Ich bin ein unfreiwilliger Erzeuger. Da gibt es wirklich einen Unterschied“, so der 32-Jährige.

„Ich entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl“

Worte, die schon kurze Zeit später für jede Menge Aufruhr sorgen. Nicht nur seine Ex und die Mutter der gemeinsamen Tochter Yeliz Koc kritisiert Jimi im Anschluss scharf; auch viele seiner Fans und Menschen in den Sozialen Medien scheinen Jimis Einstellung ganz und gar nicht zu teilen. „Diese Aussage ist für das Kind furchtbar“, schreibt etwa ein User auf X. „Ich hoffe, seine Tochter wird es nie erfahren. Wie böse muss ein Mensch sein, um sowas zu sagen“, betont eine andere.

Jimi Blue löschte das Video zwar kurz nach der Veröffentlichung wieder, an dem Shitstorm änderte das aber nichts. Und es scheint so, als würde er seine Worte auch ein wenig bereuen. Denn in einem Statement entschuldigt sich der 32-Jährige jetzt. „Ich entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl gestern. Mein Ziel war es, auf die aktuelle Folge zu reagieren und die fortwährenden Unwahrheiten in der Show anzusprechen, auch wenn es ein sensibles Thema betrifft“, so Jimi in dem Statement. „Ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin und werde daher in Zukunft dieses Thema nicht mehr ansprechen, sondern mich auf andere Themen konzentrieren.“

Sollte es jedoch „weiterhin Unwahrheiten“ in den kommenden Folgen geben, betont Jimi, dass er erneut darauf reagieren würde. Das aktuelle Video habe er jedoch abgeändert und möchte es neu hochladen. Denn Jimi Blue Ochsenknecht ist bewusst: „Ihr habt absolut recht und das Wohl des Kindes steht an erster Stelle, ich habe absolut die falsche Plattform gewählt, um darüber zu reden“, betont er in dem Statement. „Mein Ziel war es, mich öffentlich zu äußern und meine Perspektive darzulegen, ohne etwas auszulassen.“ Ob der Shitstorm mit dieser Entschuldigung beendet ist, bleibt abzuwarten.