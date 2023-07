Das Leben kann nicht immer nur aus Zuckerwatte und Wölkchen bestehen. Hin und wieder ziehen auch saure Gewitterwolken auf, die für schlechte Stimmung sorgen können. Einige Sternzeichen sollten sich jetzt darauf gefasst machen, dass sie der eine oder andere Streit einholt.

Was raus muss, muss eben auch manchmal raus …

Stier

Man muss sich nicht immer alles gefallen lassen, lieber Stier. Hin und wieder muss man eben auch mal auf den Tisch hauen und seine Meinung sagen. Das erlebt das Sternzeichen gerade am eigenen Leib. Viel zu lange schon sieht es dabei zu, wie es in seinem Freundeskreis ungerecht behandelt wird. Dabei will der Stier eigentlich nur eines: gute Laune und Zusammenhalt. Da er aber immer wieder nicht ernst genommen wird, fühlt er sich missverstanden. Doch das hat jetzt ein Ende. Denn das Tierkreiszeichen findet endlich den Mut, um den anderen seine Meinung zu geigen. Ob das in einem großen Streit endet, ist dem Stier an diesem Punkt egal.

Krebs

Das Universum sendet gerade gemischte Signale in Richtung der Krebse. Diese sorgen vor allem dafür, dass das harmonische und friedliche Gleichgewicht ins Wanken kommt. Statt guter Laune versprüht das Sternzeichen nämlich gerade bad Vibes und schlechte Stimmung. Darauf angesprochen, reagiert der Krebs auf eine für ihn sehr untypische Art und Weise. Er wird zickig und sucht das Weite. Anstatt zu versuchen, den sich anbahnenden Konflikt zu lösen, zieht er sich zurück und lässt den Streit einfach so vor sich hin brodeln.

Löwe

Der Löwe muss sich in nächster Zeit mit einigen Vorwürfen gegen seine Person herumschlagen. Denn in seinem Umfeld wird immer wieder zum Thema gemacht, dass das Sternzeichen einfach nicht zurückstecken kann und sich selbst ständig in den Mittelpunkt stellen muss. Das Verständnis in seinem Freundeskreis geht langsam aus. Stattdessen bricht ein großer Streit vom Zaun, der dem Löwen klarmachen wird, dass es auch noch andere Personen in seinem Umkreis gibt, die gehört werden wollen.