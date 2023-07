Traurige Nachrichten aus Hollywood: Oscarpreisträger Alan Arkin ist tot. Der Schauspieler, unter anderem bekannt für seine Rolle in „Little Miss Sunshine“, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Damit geht eine fünf Jahrzehnte andauernde Ära zu Ende.

Alan Arkin in Kalifornien gestorben

Im Jahr 2022 war Alan Arkin noch im Film „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ in einer Sprechrolle zu hören. Ein Jahr später ist der Schauspieler tot. Wie seine drei Söhne Adam, Matthew und Anthony gegenüber Variety berichten, sei ihr Vater vergangenen Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben. „Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch. Als liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater wurde er verehrt und wird uns sehr fehlen“, so die berührenden Worte.

Woran der Hollywoodstar schlussendlich gestorben ist, ist nicht bekannt. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Arkin in seinem Haus im kalifornischen Carlsbad.

„Little Miss Sunshine“ brachte Arkin einen Oscar ein

Seit mehr als fünf Jahrzehnten mischte Arkin in der Schauspielbranche mit. Während seiner langjährigen Karriere, in denen er in Filmen wie etwa „Edward mit den Scherenhänden“, „Argo“ und „Spenser Confidential“ zu sehen war, ergatterte er insgesamt vier Oscar-Nominierungen.

Den goldenen Academy Award hat der gebürtige New Yorker schließlich für seine Rolle des Großvaters in „Little Miss Sunshine“ gewonnen. Sein Auftritt in dem Familiendrama dauerte gerade mal 14 Minuten, wie das People-Magazine schreibt. Doch diese Zeit hat offenbar ausgereicht, um die Academy von sich zu überzeugen.

Arkin hat sich zu Lebzeiten mit unzähligen ikonischen Stars den Bildschirm geteilt. So war er 1967 etwa gemeinsam mit Audrey Hepburn in „Warte, bis es dunkel ist“ zu sehen. 1990 drehte er gemeinsam mit Robert Redford den Film „Havanna“. Und von 2018 bis 2019 war der Oscarpreisträger mit Michael Douglas in der Serie „The Kominsky Method“ zu sehen. Zwischen den beiden entwickelte sich daraus eine enge Freundschaft.

Michael Douglas und viele weitere Promis trauern

Hollywood trauert um den Verlust von Arkin. Unzählige Stars haben sich zum Tod des 89-Jährigen zu Wort gemeldet. Michael Douglas schreibt auf Instagram: „Heute haben wir einen wundervollen Darsteller verloren, dessen Intelligenz, Gespür für Comedy und vollendete Professionalität in den vergangenen 70 Jahren unauslöschliche Spuren in unserer Industrie hinterlassen haben“. Douglas fügt hinzu: „Meine Erfahrungen mit Alan gehören zu den unvergesslichsten. Er wird zutiefst vermisst werden.“

Hollywoodstar John Cusack, der gemeinsam mit Alan in „Ein Mann – ein Mord“ vor der Kamera stand, drückte seine Trauer auf Twitter aus. „Ich bin so traurig über Alan. Meine Gedanken sind bei seinem Sohn Adam und all seinen Liebsten. Dein Vater hat überall, wo er hinkam, Licht verbreitet“, so Cusack. „Ich habe das Gefühl, er hat mich herausgefordert, ein besserer Mensch zu sein, indem er einfach seine Erkenntnisse mit mir geteilt hat, seinen bösen Sinn für Humor, seine Intelligenz und seine Präsenz – was für ein Kerl.“

So sad about Alan – my thoughts are with his son Adam and all his loved ones – your father spread light everywhere he went – every experience I had with him – I feel like he challenged me to be a better person just by sharing his insights into humans his wicked sense of humor… — John Cusack (@johncusack) June 30, 2023

„Der liebste von all meinen Film-Vätern“

Und auch Schauspielerin und „Pokerface“-Star Natasha Lyonne, die mit Arkin in der Kultkomödie „Hauptsache Beverly Hills“ zu sehen war, äußert sich zum Tod des 89-Jährigen. Auf Twitter schreibt sie: „Ich liebe diesen Mann so sehr. Der liebste von all meinen Film-Vätern und so brillant, inspirierend und gütig über so lange Zeit.“