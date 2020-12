Du wälzt dich in der Nacht hin und her oder wachst ständig auf? Wenn du nicht durchschlafen kannst, wirkt sich das irgendwann negativ auf deinen Körper aus – vor allem unser Immunsystem leidet darunter.

Wir zeigen dir, wie du mit ein paar einfachen Tricks leichter durchschlafen kannst!

Warum ist ein erholsamer Schlaf so wichtig?

Kein Mensch schlaft eine ganze Nacht durch! Denn in uns ist ein natürlicher Wecker, der uns alle 90 Minuten aufweckt. Diese Aufwachphasen sind eine natürliche Reaktion, die sich unser Körper bereits in der Steinzeit angewöhnt hat, um Gefahren auch in der Nacht zu erkennen. Deshalb wachen wir in der Nacht auch immer wieder auf – wir merken es nur nicht. Denn im Normalfall schlafen wir innerhalb von drei Minuten wieder ein und fallen in die Tiefschlafphase zurück. Bleiben wir aber länger wach, erkennt es unser Hirn und wir realisieren es. Das stört dann unseren Schlafrhythmus und das kann sich wiederum negativ auf unseren Körper auswirken.

Denn wir brauchen den Schlaf! Warum genau, ist der Wissenschaft noch immer ein Rätsel. Allerdings weiß man, dass unser Immunsystem vor allem in der Tiefschlafphase auf Hochtouren läuft, es schüttet Wachstumshormone aus und baut neue Zellen auf. Eines ist aber klar: Ohne einen erholsamen Schlaf werden wir mit der Zeit krank – besonders unser Immunsystem leidet dann darunter.

Wer Probleme damit hat in der Nacht durchzuschlafen, dem könnten allerdings diese vier einfachen Tricks helfen:

1. Sport

Nach der Arbeit noch ein kleines Workout einzulegen kann wahre Wunder bewirken. Denn so powert sich unser Körper aus und auch unser Kopf ist frei von nervigen Gedanken. Das bewirkt dann, dass wir leichter durchschlafen und am nächsten Morgen erholsam aufwachen.

2. Gesunde Ernährung

Auch die richtige Ernährung kann für einen erholsamen Schlaf hilfreich sein. Deshalb solltest du mindestens eine Stunde vor dem Schlafen gehen gar nichts mehr essen. Denn sonst muss dein Magen in der Nacht arbeiten und dein Körper kann nicht mehr richtig entspannen. Außerdem ist zu fettiges oder deftiges Essen am Abend generell keine gute Idee. Nimm eher etwas leichter zu dir, wie ein kleines Brot mit Aufstrich oder einen Salat. Das kann dein Magen am Abend leichter verdauen.

3. Ätherische Öle aufs Kissen

Wenn nichts mehr hilft, kannst du dir auch mit ätherischen Ölen einen erholsamen Schlaf gönnen. Ein paar Tropfen Lavendel- oder Kamillenöl auf das Kopfkissen geben und du schläfst wie ein Baby. Denn diese Duftstoffe vermitteln deinem Hirn, dass es sich entspannen soll und dadurch kannst du wunderbar durchschlafen.

4. Handy weg

Wie gern schauen wir am Abend noch aufs Handy und checken Instagram & Co. Aber mindestens eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen sollten wir unseren treuen Begleiter weglegen und stattdessen vielleicht lieber ein Buch lesen. Denn das blaue Licht vom Display bringt unser Hirn dazu, wach und aufgedreht zu bleiben und wir schaffen es nicht richtig einzuschlafen. Wichtig: Auch wenn du in der Nacht aufwachst, solltest du nicht aufs Handy schauen, um die Uhrzeit zu checken. Denn dann wird es ein echter Kampf wieder einzuschlafen.