Du kannst nicht schlafen und hast keinen Plan wieso? Vielleicht verrät es dir dein Sternzeichen. Denn die Persönlichkeit, die damit verbunden ist, hat oft einen Einfluss darauf, ob du gut schläfst oder nicht.

Das sind die Gründe dafür, warum du nicht schlafen kannst, laut deinem Sternzeichen.

Stier

Du kannst einfach nicht aufhören, dir eine Netflix-Serie nach der anderen reinzuziehen. Und genau das hält dich vom Schlafen ab. Damit lenkst du dich nämlich davon ab, zu viel darüber nachzudenken, dass du dich einsam fühlst. Auch diese Gedanken rauben dir nämlich oft den Schlaf. Versuch’s mal mit Meditation! Das kann helfen.

Zwillinge

Zwillinge sind oft sehr unsicher. Nach einem langen Tag gehen sie am Abend im Kopf nochmal alles durch, was sie tagsüber erlebt haben. Wie habe ich mich verhalten? Was habe ich zu wem gesagt? Diese tausend Gedanken bereiten dem Zwillinge viele schlaflose Nächste.

Waage

Warum schreibt er mir nicht zurück? Was bedeutet diese Nachricht und wieso dauert das alles so lange? Gedanken, die die romantische Waage stundenlang wach halten. Ihre Fantasie geht oft mit ihr durch. Und das nicht nur in die negative Richtung. Sie malt sich die schönsten Situationen in der Zukunft aus und kann deshalb oft nicht schlafen.

Jungfrau

Dieses Sternzeichen neigt dazu, sich selbst zu sabotieren. Ihre schlaflosen Nächte kommen vom Überdenken. Denn das macht sie in ganz extremer Form. Zur Ruhe kommt dieses Sternzeichen nur selten. Die Jungfrau ist nämlich nicht nur mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, sondern ist zudem ziemlich aufopfernd und macht sich dann auch noch um ihre Familie und ihre Freunde Sorgen.

Krebs

Der Krebs will von allen gemocht werden. Und genau darüber denkt er abends am meisten nach. Er hat Angst davor, ohne Freunde aufzuwachen und alleine zu sein. Deshalb kann er oft nicht richtig schlafen.

Löwe

Vom Schlaf hält den Löwen eigentlich nicht sonderlich viel ab. Und wenn er mal nicht schlafen kann, dann liegt das eventuell daran, dass er nicht alleine im Bett liegt. Oder er macht gerade Party.

Wassermann

Der Wassermann hat eine sehr philosophische und nachdenkliche Natur. Vor allem abends kommen ihm die schrägsten Gedanken in den Kopf. Verschwörungstheorien, Politik, die Umwelt – das alles überdenkt er vorm Schlafengehen.

Steinbock

Die Arbeit, Deadlines, ein wichtiges Projekt, das ansteht – es ist vor allem der Job, der den Steinbock abends wach hält. Denn dieses Sternzeichen ist unglaublich ehrgeizig. Die Angst vorm Versagen raubt ihm oft den Schlaf.

Skorpion

Die Vergangenheit beschäftigt den Skorpion viel zu sehr. Und deshalb kann er oft nicht schlafen. Anstatt sich auf die Zukunft zu konzentrieren und das, was vor ihm liegt, beschäftigt er sich mit Situationen und Beziehungen, die längst vorbei sind. Versuche Dinge hinter dir zu lassen!

Widder

Warum dieses Sternzeichen nicht schlafen kann, ist klar. Denn der Widder ist ein echtes Energiebündel. Er ist ständig auf Achse und voller Adrenalin. Deshalb fällt es ihm abends schwer, zur Ruhe zu kommen.

Fische

Nähe und Zuneigung sind für Fische ziemlich wichtig. Sie lieben es zu kuscheln und sind generell sehr leidenschaftliche Menschen. Zum Schlafen kommen sie deshalb nicht, weil sie es im Bett nächtelang rundgehen lassen oder es einfach genießen, jemandem in den Armen zu liegen und die ganze Nacht zu quatschen.

Schütze

Der Schütze kann sich vor lauter Freunden kaum retten. Er ist ein unglaublich geselliger Mensch, der einen riesigen Freundeskreis hat. Und genau der hält ihn nachts wach. Er schreibt mit zigtausend Leuten auf WhatsApp, muss da noch eine Story auf Instagram posten und dort noch schnell im Facebook-Chat antworten. Kein Wunder, dass der Schütze kaum schlafen kann.