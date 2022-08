Das Liebesleben kann manchmal wirklich eine Herausforderung sein. Aber manche Sternzeichen tun sich besonders schwer – besonders, wenn es um die Partner:innenwahl geht. Denn sie entscheiden sich immer wieder für den Falschen bzw. die Falsche.

Diese Tierkreiszeichen greifen leider sehr oft daneben.

Löwe

Der Löwe liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und genießt es total, wenn ihn sein Gegenüber anhimmelt und bewundert. Doch das führt oft dazu, dass er sich dem Falschen oder der Falschen zuwendet. Denn er merkt sehr schnell, dass ihn sein Gegenüber nicht glücklich machen kann und es zu keiner ernsthaften Beziehung kommen kann. Deshalb zieht er sich auch relativ schnell wieder zurück. Aber statt aus seinen Erfahrungen zu lernen, wendet sich dieses Sternzeichen direkt dem nächsten Date zu und dann geht das Spiel wieder von vorne los.

Wassermann

Der Wassermann hat eine genaue Vorstellung davon, wie sein Partner bzw. seine Partnerin zu sein hat. Entspricht jemand nicht seinen Anforderungen und Vorstellungen, dann kommt diese Person für das Sternzeichen erst gar nicht infrage. Wenn der Wassermann sich zu einer Person hingezogen fühlt, die auf seiner Must-Have-Liste nicht mindestens 80 Prozent erfüllt, unterdrückt er seine Gefühle lieber. Leider entgehen dem Sternzeichen so Personen, die ihn wirklich glücklich machen könnten. Denn die vermeintlich perfekten Partner:innen entfachen bedauerlicherweise kein Feuerwerk in ihm. Deshalb beendet der Wassermann seine Beziehungen zu den „perfekten Partner:innen“ schnell wieder.

Skorpion

Der Skorpion hingegen überstürzt die Dinge gern, wenn es zwischen ihm und seinem Date von Anfang an eine Verbindung gibt. Dann gibt sich das Sternzeichen seinen Gefühlen so richtig hin. Die rosarote Brille taucht sein Gegenüber in den Schleier des perfekten Partners bzw. der perfekten Partnerin. Doch Verliebtheit und Leidenschaft vergehen, deshalb scheitern viele Beziehungen des Skorpions. Manchmal würde es dem Tierkreiszeichen nicht schaden, es in Sachen Liebe etwas langsamer anzugehen. Sofort zusammenzuziehen und sich vor dem inneren Auge die gemeinsame Hochzeit vorstellen zu können, ist nicht der Garant dafür, dass es auch wirklich langfristig in der Liebe klappt.