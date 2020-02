Im Filmbusiness hat man es nicht immer mit den einfachsten Persönlichkeiten zu tun. Da passiert es schon mal, dass ein Schauspieler die Schmuse-Szene mit seinem Filmpartner nicht so toll findet. So auch bei den Stars.

Besonders diese Stars haben manche Filmküsse gar nicht gut in Erinnerung.

1. Denzel Washington & Julia Roberts

Im Film “Die Akte” hatte Denzel Washington keine Lust mit seiner fiktiven Geliebten Julia Roberts zu schmusen.

Bild: Denzel Washington, Julia Roberts / Imago

2. Helena Boham Carter & Woody Allen

Helena Bonham Carter hat über das Kussgeschick von Woody Allen gesagt: “Es ist als würde man die Berliner Mauer küssen”. Die beiden hatten im Film “Geliebte Aphrodite” eine Kussszene.

Bild: Woody Allen, Helena Bonham Carter / Imago

3. Tony Curtis & Marilyn Monroe

Den Titel “Manche mögen’s heiß” hat Marilyn Monroe etwas zu wörtlich genommen, laut Tony Curtis. Er sagt, er wäre beinahe an ihrer Zunge erstickt und auch sonst war es einfach schrecklich.

Bild: Tony Curtis, Marilyn Monroe / Imago

4. Dakota Johnson & Jamie Dornan

Auch die Chemie zwischen Dakota Johnson und Jamie Dornan stimmte nicht. Die Schauspieler haben zwar alle Teile des Romans “Fifty Shades of Grey” miteinander verfilmt, aber warm miteinander geworden, sind die beiden angeblich nie.

Bild: Dakota Johnson, Jamie Dornan / Getty Images

5. Thandie Newton & Tom Cruise

Thandie Newton spiele in “Mission Impossible II” die Flamme von Tom Cruise. Sie beschwerte sich, dass die Kusszenen zu feucht waren und zu oft wiederholt werden mussten.

Bild: Thandie Newton, Tom Cruise / Imago

6. Julia Roberts & Nick Nolte

Bei Julia Roberts und Nick Nolte basiert die Abneigung auf Gegenseitigkeit. Sie erzählte, dass sie ihn ekelhaft finden würde. Der Schauspieler wiederum fand, sie wäre eine furchtbare Person.

Bild: Julia Roberts, Nick Nolte / Imago

7. James McAvoy & Angelina Jolie

James McAvoy meinte zur Kusszene mit Angelina Jolie in “Wanted” nur, dass es unangenehm und schwitzig war. Für den Schauspieler war der Kuss deswegen eher weniger schön.

Bild: James McAvoy, Angelina Jolie / Imago

8. Dane Cook & Kate Hudson

Während der Dreharbeiten von “Männer sind Schweine” plauderte Dane Cook aus dem Nähkästchen, dass Kate Hudson Mundgeruch habe. Das lag jedoch nur daran, dass die Schauspielerin jedes Mal vor den Schmuse-Szenen eine Zwiebel gegessen haben soll.

Bild: Dane Cook, Kate Hudson / Getty Images

9. Robert Pattinson & Reese Witherspoon

Während der Dreharbeiten für “Wasser für die Elefanten” hat sich Robert Pattinson eine fiese Erkältung geholt. Anturnend war das für seine Kusspartnerin Reese Witherspoon natürlich nicht.

Bild: Robert Pattinson, Reese Witherspoon / Imago

10. Jennifer Lawrence & Liam Hemsworth & Josh Hutcherson

Jennifer Lawrence war weder bei Liam Hemsworth, noch bei Josh Hutcherson der Lieblings-Schmusepartner. Die “Tribute von Panem”-Kollegen sind sich einig: Josh beklagt, dass sie eine viel zu feuchte Küsserin ist. Liam musste unter ihrem Mundgeruch leiden, da sich Jennifer vor dem Kuss angeblich immer Knoblauch oder Thunfisch gegönnt haben soll.

Bild: Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson / Getty Images

11. Bradley Cooper & Jennifer Lawrence

Diesmal haben wir nichts an Jennifer Lawrences Kusstechnick auszusetzen, sondern sie an Bradley Coopers. Für ihre Kussszene in “Silver Linings” wurden die Stars bei den MTV Music Awards mit einem Preis für den besten Kuss ausgezeichnet. Jennifer war der allerdings zu feucht.

Bild: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence / Getty Images

12. Dwayne Johnson & Steve Carell

In der Komödie “Get Smart” schmusen Dwayne Johnson und Steve Carell. Den beiden hat’s angeblich nicht gefallen.

Bild: Dwayne Johnson, Steve Carell / Getty Images

13. Kirsten Dunst & Brad Pitt

Kirsten Dust durfte den Traum jedes Mädchens leben, denn ihr erster Kuss ging an den Mädchenschwarm Brad Pitt. Mit 11 Jahren war Kirsten jedoch noch nicht so interessiert wie andere Teenies. Sie fand den Kuss ekelhaft.

Bild: Kirsten Dunst, Brad Pitt, Tom Cruise / Getty Images

14. Rupert Grint & Emma Watson

Die “Harry Potter” Co-Stars Rupert Grint und Emma Watson teilten ebenfalls eine Kusszene. Emma fand’s nicht so toll, sie wollte das Ganze angeblich einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen.

Bild: Rupert Grint, Emma Watson / Imago

15. Alyson Hannigan & Jason Segel

Das “How I Met Your Mother”-Traumpaar Alyson Hannigan und Jason Segel hatten als Serienpaar ja so einige Kussszenen. Alyson fand das anfangs schlimm, weil sie den Zigarettengeschmack in Jasons Mund nicht ignorieren konnte. Mittlerweile hat er zum Glück mit dem Rauchen aufgehört.