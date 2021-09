Manche Menschen hängen ständig auf Dating-Apps herum. Fragt man sie, was sie am Wochenende so vorhaben, sind sie immer wieder verabredet. Bisher war noch nicht der oder die Richtige dabei, aber diese Sternzeichen lieben es trotzdem zu daten und zu flirten.

Diese Tierkreiszeichen sind die ultimativen Dating-Queens.

Zwilling

Der Zwilling ist ein wahrer Künstler, wenn es darum geht Personen in seinen Bann zu ziehen. Seine Redegewandtheit stellt er gerne zur Schau und wickelt damit jeden potenziellen Partner um den kleinen Finger. Und damit ist das Sternzeichen recht erfolgreich. Es kommt nur selten vor, dass es bei einem Date bleibt. Trotzdem hat der umtriebige Zwilling große Probleme sich zu binden, weil ihm der Nervenkitzel von immer neuen Dates zu sehr reizt. Aufgrund seiner geselligen Art und seines riesigen Freundeskreises lernt der Zwilling auch immer wieder neue potenzielle Partner kennen.

Widder

Der Widder ist von Natur aus eine sehr soziale Person, die immer auf der Suche nach neuen interessanten Menschen ist. Deshalb tauscht er sich mit so vielen Personen wie möglich aus. Hinzu kommt, dass er sich extrem gut in sein Gegenüber hineinversetzen kann, aus dem Grund fühlt sich sein Gegenüber immer ernst genommen und aufgehoben. Das führt dazu, dass die Verehrer-Liste beim Widder mega lang ist, er sich aber nie für jemanden entscheiden kann. Deshalb hat er beim kleinsten Zweifel schon eine Verabredung mit der nächsten potenziellen Person.

Löwe

Der selbstbewusste Löwe ist fürs Dating wie geschaffen. In größeren Gruppen schafft er es immer im Mittelpunkt zu stehen und er liebt diese Aufmerksamkeit. Seine Ausstrahlung bringt ihm auch ohne die Nutzung von gewissen Dating-Apps viele Dates ein. Wenn es nicht so leicht ist einen potenziellen Partner an Land zu ziehen, dann liebt der Löwe diese Herausforderung. Hat er es dann aber geschafft, wendet er sich wieder der nächsten Eroberung zu. Denn er liebt das Spiel. Also Vorsicht beim Löwen! Der Löwe ist ein richtiger Charmeur.