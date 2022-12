Feiern und am nächsten Morgen komplett fit und ohne Kater aufwachen – das wär’s! Ganz vermeiden lässt sich ein Hangover nach einer langen, und vor allem flüssigen Partynacht wohl nicht, aber es gibt da ein paar Anti-Hangover-Tipps, mit denen der Kater am Morgen zumindest weniger schlimm ist.

Wir verraten euch, welche das sind!

Anti-Hangover-Tipps: Damit brummt der Schädel weniger

Der beste Weg, um einen ordentlichen Hangover zu vermeiden, ist in Wahrheit komplett auf Alkohol zu verzichten oder zumindest nur bei 1-2 Gläschen zu bleiben. Aber ja, we know, das klappt nicht immer – darum haben wir hier ein paar Anti-Hangover-Tipps für euch, die dem Kater vorbeugen können oder am nächsten Tag helfen, ihn erträglicher zu machen.

1. Viel Wasser trinken

Wer zwischendurch ein paar Gläser Wasser trinkt, sorgt dafür, dass der Körper nicht zu stark entwässert wird. Das Blut bleibt dünnflüssig und das Risiko, am nächsten Morgen verkatert mit Kopfschmerzen aufzuwachen, sinkt. Und auch am nächsten Tag solltet ihr unbedingt genügend Flüssigkeit zu euch nehmen. Am besten Wasser oder Kräutertees – vermeidet Kohlensäure, denn die kann den ohnehin schon beleidigten Magen noch mehr reizen.

2. Essen

Man sagt nicht umsonst, man braucht „eine gscheite Unterlage“, wenn man vorhat, um die Häuser zu ziehen. Ein gut gefüllter Magen kann einen schlimmen Hangover tatsächlich abbremsen. Fettreiches Essen sorgt dafür, dass der Alkohol verzögert ins Blut kommt und auch salzige Lebensmittel erschweren die Alkoholaufnahme. Auch am nächsten Tag kann das richtige Essen wahre Wunder bewirken. Ein salziges Frühstück füllt den Elektrolytehaushalt wieder auf. Frische Früchte oder isotonische Getränken (z.B: Isostar, Gatorade, etc.) helfen ebenfalls. Vitamin C – zum Beispiel mit einem Glas Zitronensaft – gibt euch zudem neue Energy. Aber Achtung: Auch wenn wir nach einer langen Nacht total Bock auf Pizza, Burger & Co haben, auf zu deftiges und fettiges Essen sollten wir lieber verzichten, denn das strengt den bereits geschwächten Körper bei der Verdauung nur zusätzlich an.

3. Kein Zucker

Einige alkoholische Getränke, wie beispielsweise Bowle oder Glühwein, enthalten eine Mischung aus Alkohol und Zucker. Durch den Zucker wird im Körper jedoch der Abbau von Acetaldehyd gehemmt. Dieses Abbauprodukt des Alkohols ist mitverantwortlich für den Kater am nächsten Morgen. Deshalb fällt der Kater nach dem Genuss von Bowle oder Glühwein oft besonders schlimm aus.

4. Nahrungsergänzungsmittel

Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitamintabletten vor und nach dem Feiern kann ebenfalls helfen, den Kater zu reduzieren. Viele ExpertInnen empfehlen zum Beispiel Basentabletten, die man vorm Feiern und auch am nächsten Tag einnehmen soll, um den Säurehaushalt, der durch Alkohol ansteigt, zu regulieren. Mittlerweile gibt es auch so einige Anti-Hangover-Pillen am Markt. Wie zum Beispiel die von Myrkl – ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Alkohol schon während des Trinkens abbaut und zwei Stunden vor dem Konsum eingenommen wird. Es enthält AB001™, der erste Wirkstoff, der nachweislich bis zu 70 Prozent des konsumierten Alkohols innerhalb von 60 Minuten abbaut und eine Mischung aus leistungsstarken, probiotischen Bakterien (hauptsächlich Bacillus Subtilis & Bacillus Coagulans), angereichert mit L-Cystein und Vitamin B12, ist. Myrkl besteht aus veganen, natürlichen Substanzen, ist klinisch getestet und in der EU zugelassen.

5. Genügend Schlaf

Das absolute Wundermittel gegen einen schlimmen Kater: genügend Schlaf! Oft sind wir am Tag nach einer Partynacht nämlich deshalb so fertig, weil wir unserem Körper nicht ausreichend Ruhe gegönnt haben. Versucht deshalb wirklich, so lange wie möglich zu schlafen, damit sich der Körper ordentlich regenerieren kann.

6. Frische Luft

We know – am liebsten wollen wir nach einem Partyabend gar nicht aus dem Bett und mit Hangover liegen bleiben. Doch aufstehen und rausgehen hilft! Denn unser Körper braucht Sauerstoff, vor allem dann, wenn er angeschlagen ist. Überwindet also euren Schweinehund und geht eine Runde spazieren. Danach geht es euch gleich viel besser – versprochen!

7. Kalt duschen

Eine ausgiebige Dusche am Morgen, kann helfen, den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen und euch ordentlich aufzuwecken. Wer’s schafft: Richtig gut wirken sich auch kalte Duschen auf einen Hangover aus. Den Extra-Kick verleihen erfrischende Duschgels, die nach Zitrone oder Minze duften!

8. Kühlende Hautpflege

Auch eure Haut hat unter der Party gelitten. Dunkle Augenringe, ein fahler Teint, spröde Lippen und Rötungen: Ja, der erste Blick in den Spiegel ist nichts für schwache Nerven. Deshalb heißt es: Gönnt auch eurem Gesicht etwas Erholung – das frischt auf und macht euch wieder wach! Nachdem wir unser Gesicht (am besten kalt) gewaschen haben, kommt ein belebendes und tiefenwirksames Serum zum Einsatz.

Direkt im Anschluss gibt’s nur ein Wort: Augencreme! Hier eignen sich vor allem Gel-Texturen, da sie kühlend und abschwellend wirken. Einfach um den Augenbereich einklopfen und den Effekt genießen. Tipp: Einen Roll-on mit ätherischen Ölen sollten wir den ganzen Tag griffbereit haben. Sobald der Kopf dröhnt, einfach eine kleine Menge auf die Schläfen geben!