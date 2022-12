Gelangweilt daheim sitzen war gestern! Mit einer ordentlichen Portion Fashion-Exzentrik erklären wir jetzt selbst die Straße zur Partyzone – und das 24/7. Auf der Gästeliste stehen Naked– und Pailletten-Dress, XL-Blazer, Disco-Pants und das kleine Schwarze.

Zumindest Fashion-mässig scheint das Leben derzeit eine Dauerparty zu sein.

1. Das kleine Schwarze

Das kleine Schwarze gilt heute als einer der größten Klassiker der Modegeschichte. Die neue Interpretation des modischen Dauerbrenners zeigt sich gewohnt sexy, ist aber verpackt in einer lässig-rotzigen Alltagshülle. Heißt, wir stylen die Neuauflage jetzt in einem Mix aus Office-Chic und Punkgirl-Note. XL-Blazer, Long-Gloves und Chuncky-Schuhe machen das kleine Schwarze wintertauglich.

2. Der Naked-Look

Team Tanga oder Team Höschen? Diese intime Frage enthüllen wir nun wieder des Öfteren auf diversen Party-Events. Denn das heiße „Naked-Dress“ feiert sein Comeback. Das in Kopenhagen lebende It-Girl Anna Winck führt ihr „Naked Dress“ mit Boots, String-Pants und Nipple-Patches in die Party-Nacht. Na, traut ihr euch? Zur alljährlichen Office-Weihnachtsfeier würden wir das Kleid aber nicht empfehlen.

3. Pailletten-Dress

Wir funkeln jetzt am liebsten rund um die Uhr. Dabei wärmen kräftige Gute-Laune-Farben unser Gemüt. Bei Make-up und Accessoires gilt bei diesem besonders exzentrischen Pailletten-Teil: Weniger ist mehr. Den Lippenstift oder Nagellack könnt ihr aber ruhig in der stärksten Farbe wählen.

4. Blazer Only

Das It-Piece XL-Blazer ist jetzt offiziell alleine unterwegs. Darunter taucht er maximal mit in Einheitsfarbe passenden Strumpfhosen oder wintertauglichen Oversize-Boots auf. Auch sexy: ein Spitzen-BH oder Bustier-Top. Wärmender wirds noch mit einem Rolli darunter.

5. Disco-Pants

Wer mit der Weihnachtsbeleuchtung um die Wette strahlen will, sollte sich noch schnell eine der angesagten Disco-Pants checken. Die Funkel-Teile sorgen in sämtlichen Farbvariationen für gute Laune am Dancefloor. Wie immer gilt: mit zwei dominierende Farbkombis seid ihr safe!