Team Tanga oder Team Höschen? Diese intime Frage wird nun wieder des Öfteren auf dem roten Teppich oder via Social Media enthüllt. Den das heiße „Naked-Dress“ feiert sein Comeback.

Das Nackt-Kleid hat eine lange Geschichte und scheint auch immer noch zu schockieren.

1. Kendall Jenner bei der MET Gala 2021

Das Kick-Off zum Naked Dress für die diesjährige Herbst-Winter-Saison haben wir Kendall Jenner zu verdanken. Die glänzte bei der diesjährigen MET Gala auf dem roten Teppich in einem beigefarbenen, eng anliegenden Kleid von Givenchy. Das Statement-Dress war über und über mit Strasssteinen besetzt. Dennoch bot die Robe intime Einblicke. Im Fall von Jenner gab das Kleid Durchsicht auf ein paar Höschen, das vermutlich unsere Oma im Kleiderschrank hat. Sexy war’s trotzdem und immerhin gab Kendall das Old-School-Höschen volle Bedeckung und Halt. Das Kleid des Topmodels war übrigens eine Hommage an Audrey Hepburns ikonisches Givenchy Kleid, das diese zu ihrer legendären Szene in „My Fair Lady“ trug.

Kendall Jenner referencing Audrey Hepburn in ‘My Fair Lady’ 1964 #MetGala pic.twitter.com/bC1WmlgVNH — nina (@ninotchkaworld) September 14, 2021

2. Emili Sindlev geht mit dem „Naked-Dress“ in die Oper

Dass man mit einem „Naked Dress“ sogar Zugang in die Londoner Oper bekommt, bewies kürzlich die dänische Influencerin Emili Sindlev. Die wärmte ihr „Naked Dress“ mit Pailletten besetzten Strümpfen auf, die sie zu Plateau-Sandalen trug. Darunter trug sie schwarze Panties und blanke Brüste, die sie aber mit ihrer Löwenmähne bedeckte. We like!

3. Dua Lipa enthüllt ihren G-String

Dass Dua Lipa innerhalb kürzester Zeit auch zur Stilikone wurde, hat die Pop-Sirene mehr oder weniger ihrem langjährigen Stylisten Lorenzo Posocco zu verdanken. Der Italiener hüllt die britische Sängerin immer wieder in verspielte und wagemutige Looks. Zur Fendance Fashion Show (die Kollaboration zwischen den beiden Modehäusern Versace und Fendi) hüllte er die gebürtige Albanerin in ein glitzerndes Naked-Dress mit G-String von Versace. Dua Lipas Haar sorgte in alten Hollywood-Wellen gelegt für ein glamouröses Upgrade.

4. Megan Fox macht auf Rose McGowan

„Nur ich hier draußen, ich ignoriere und trotze all diesen puritanisch-emotional unterdrückten Projektionen davon, was eine Frau sein sollte“ schreibt Megan unter einem Instagram-Post ihres Outfits zu den diesjährigen VMAs. Die 35-Jährige trägt dazu ein gänzlich transparentes, mit Kristallen besetztes Mugler-Kleid, das freie Sicht auf ihre darunter (in dem Fall String und Korsett-BH) gewährt. Megans Look erinnert dabei stark an die berüchtigte „Nackt-Robe“, mit welcher „Charmed“-Star Rose McGowan bereits 1999 bei den VMAs für einen Skandal gesorgt hatte.

5. Anna Winck macht ihr „Naked-Dress“ partytauglich

Das in Kopenhagen lebende It-Girl Anna Winck führt ihr „Naked Dress“ mit Boots, String-Pants und Nipple-Patches in die Party Nacht. Na traut ihr euch? Für uns ist das Outfit von Anna der mit Abstand tragbarste Look des Nackt-Kleides. Zur alljährlichen Office-Weihnachtsfeier würden wir das Kleid aber nicht empfehlen.