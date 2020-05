Auf der einen Seite gibt es die Menschen, denen ihre Freiheit extrem wichtig ist. Sie wollen sich nicht binden und gehen die meiste Zeit ihres Weges lieber alleine. Und dann gibt es die Menschen, die absolute Beziehungstypen sind.

Ihnen sind Partnerschaft und Familie extrem wichtig. Deshalb eigenen sie sich perfekt für eine Beziehung. Diese fünf Sternzeichen gehören dazu.

Waage

Die Waage ist sehr harmoniebedürftig und kompromissbereit. Vor allem in Liebesbeziehungen. Ein absoluter Gewinn in einer Partnerschaft. Beziehungen mit einer Waage haben definitiv das Potenzial lange zu halten. Vielleicht sogar für immer.

Fische

Fische zählen zu den sensiblen und gefühlvollen Sternzeichen. Die Fisch-Frau ist in Beziehungen eine großartige Partnerin. Fische stehen offen zu ihren Gefühlen und sprechen aus, was sie sich denken. Dieses Sternzeichen steht zu seinem Partner und ist ein sehr loyaler Mensch. Jemand zu verletzten kommt Fischen nicht in den Sinn.

Schütze

Die Schütze-Frau gibt in Beziehung ihr Bestes und würde alles für ihren Partner und ihre große Liebe tun. Einen Schützen zu finden, der bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, ist zwar nicht unbedingt einfach. Hat man ihn jedoch gefunden, sollte man ihn nicht mehr hergeben. Die Schütze-Frau als Partnerin hält einen auf Trab und macht die Beziehung jeden Tag aufs Neue zu einem aufregenden Abenteuer.

Steinbock

Der Steinbock ist ein extrem ehrgeiziges und loyales Sterrnzeichen. Das zeigt sich auch in Beziehungen. Die Steinbock-Frau kämpft für die Liebe und würde alles für ihren Partner tun. Ihren Partner suchen sich Steinböcke sehr genau aus. Der richtige Mann an der Seite der Steinbock-Frau, muss der Mann für’s Leben sein. Hat sie den gefunden, tut sie alles, um eine lange, harmonische Beziehung zu führen.

Löwe

Die Löwe-Frau gilt als absolute Traumpartnerin in Beziehungen. Sie zu finden, ist nicht unbedingt einfach. Doch wie beim Schützen, ist auch sie absolutes Heiratsmaterial, sobald sie bereit ist, sich einer Beziehung völlig hinzugeben. Die Löwin ist extrem leidenschaftlich. Treue und Loyalität sind diesem Sternzeichen extrem wichtig. Die perfekten Voraussetzungen für eine glückliche Beziehung.