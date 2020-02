Katzen sind stur, unberechenbar und haben vor allem ihren eigenen Kopf. Genau deswegen lieben wir sie auch so. Oft scheint es allerdings, als würden sie diese Liebe nicht erwidern. Wir sind uns dennoch sicher, dass unsere Katze uns mindestens genauso toll findet.

Diese 5 Dinge, hassen die Vierbeiner allerdings über alles:

1. Veränderung

Ein neues Baby? Ein neues Haus? Das Katzenklo ist zwei Zentimeter verschoben? Die Katze freut sich gar nicht. Denn Katzen sind Gewohnheitstiere und Veränderungen können sie ganz schön stressen. Auch noch so kleine Änderungen im Haus sollte man deshalb langsam und stufenweise durchführen. Bei einem Umzug sollte man darauf achten, dass sich das Tier erstmals an die neue Umgebung gewöhnen muss. Einen Sicherheitscheck, um diversen gefährlichen Situationen vorzubeugen, sollte man auf jeden Fall durchführen.

2. Deine Katze hasst Langeweile

Schnelle Veränderung finden Katzen zwar doof, aber langweilig sollte ihnen auch nicht werden. Eine Umgebung, die sich nie ändert, kann die Tiere ziemlich lethargisch werden lassen. Wenn sich deine Katze außerdem zu sehr an eine bestimmte Routine gewöhnt, ist sie umso schreckhafter, wenn etwas mal nicht nach Plan läuft.

3. Laute Geräusche

Feuerwerke, Gewitter oder Baustellengeräusche sind gar nicht lustig für deine Katze. Denn sie machen deinem Liebling Angst und stressen ihn. Um deinem Haustier zu helfen, kannst du ihm übrigens beibringen, die Geräusche zu ignorieren. So kannst du deiner Katze beispielsweise beibringen, an einem bestimmten Ort still sitzen zu bleiben. Wenn sie dort sitzen bleibt während etwa gerade ein Gewitter über das Haus zieht, kannst du sie mit Leckerlis belohnen.

4. Starke Gerüche

Deine Katze wirft dir einen Todesblick zu, wenn du dein neues Parfum trägst? Katzen haben sehr geruchsempfindliche Nasen, deshalb können starke Gerüche für sie sehr unangenehm werden. Die Tier meiden dann jene Orte, an denen die Gerüche auftreten.

5. Lustige Kostüme: Nicht lustig für deine Katze

Es ist Halloween und du möchtest mit deiner Katze im Partner-Look auftreten? Keine gute Idee. Die Tiere stehen überhaupt nicht drauf, dass ihnen irgendein einengendes Kostüm aufgezwungen wird. Verständlich! Immerhin haben sie sowieso ein Fell, das sie warm hält.