Die richtige Wahl bei einer wichtigen Entscheidung zu treffen ist oft gar nicht so einfach. Denn gewisse Menschen handeln in brenzligen Situationen oft unüberlegt oder aus dem Bauch heraus. Das Phänomen, immer die schlechtesten Entscheidungen zu treffen, könnte aber auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Sternzeichen können mit wichtigen Entscheidungen überhaupt nicht umgehen. Sie bringen sich dabei von einer verzwickten Lage in die nächste.

Schütze

Der Schütze ist ziemlich gut darin, falsche Entscheidungen zu treffen. Denn da diese oft mit Verpflichtungen verbunden sind, schiebt er sie meist lange auf. Bei der richtigen Wahl lässt sich dieses Sternzeichen zudem stets von seinem Bauchgefühl leiten. Das führt dazu, dass der Schütze meist intuitiv und unüberlegt handelt.

Zwillinge

Zwillinge haben ständig Angst davor, etwas zu verpassen. Ihre FOMO stehen ihnen deshalb auch bei Entscheidungen im Weg. Denn dadurch wägen sie ihre Entscheidungen nie ab, sondern treffen ihre Wahl sehr schnell und ohne großartig nachzudenken. Nicht selten passiert es dabei auch, dass sie schlussendlich aus einer brenzligen Lage gebracht werden müssen, an der sie selbst schuld sind.

Widder

Auch dieses Sternzeichen ist ein wahrer Meister, wenn es darum geht, die schlechtesten Entscheidungen zu treffen. Denn dem Widder fehlt es extrem schwer fremde Hilfe anzunehmen. Dabei bräuchte er genau diese, um bei wichtigen Entscheidungen nichts zu überstürzen. Denn seine Energie bringt ihn oft dazu unreflektiert und aus der Intuition heraus zu handeln.