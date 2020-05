Jeder hat so einen Menschen im Leben, mit dem man einfach alles machen kann. Egal wie dämlich eine Idee erscheinen mag oder wie viel Unfug man im Kopf hat, dieser eine Freund ist immer dabei. Das kann übrigens auch an seinem Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Sternzeichen machen einfach bei jedem Blödsinn mit:

Zwillinge

Ob nachts ins Bad einzubrechen, spontan Karaoke singen oder den Lehrern einen Streich spielen: Die Zwillinge sind bei jedem Schabernack vorne mit dabei. Mit ihrer lebendigen und frohen Art stecken sie außerdem alle an und bringen auch mal das ein oder andere Mauerblümchen dazu, die Regeln zu brechen.

Widder

Der Widder schafft es, aus jeder noch so langweiligen Situation eine Party zu machen. Man ist zu Besuch bei den Großeltern oder draußen regnet es so stark, das man den ganzen Tag drinnen eingesperrt ist? Kein Problem für den Widder. Er findet schon einen Weg, sich mit etwaigen Blödsinnigkeiten die Zeit zu vertreiben. Ob das nun ein “Blinde Kuh”-Spiel im geschlossenen Raum ist oder der ein oder andere Streich, den man Oma spielt.

Schützen

Mit den Schützen kann man Pferde stehlen. Die Sternzeichen lassen sich einfach für alles begeistern. Mit ihrer offenen Art und Abenteuerlust stecken sie zudem alle an. Wer mit einem Schützen ausgeht, kann schon mal damit rechnen, dass er an einem komplett verrückten Ort aufwacht, beispielsweise auf einem Boot oder in einem Auto, das einem nicht gehört.