Auch wenn weit entfernte Reiseziele aufgrund der Corona-Pandemie in nächster Zeit wohl eher Wunschdenken bleiben werden, bedeutet das nicht, dass der Urlaub in diesem Jahr entfallen muss. Wieso also nicht einfach in Österreich bleiben?

Für einen Urlaub in der Karibik oder einer entspannten Zeit am Meer muss man nicht unbedingt weit wegreisen. Österreich hat nämlich jede Menge wunderschöne Orte, die in ihrer traumhaften Kulisse an bekannte Plätze in anderen Ländern erinnern.

Wir zeigen euch die besten Reiseziele für einen unvergesslichen Urlaub in Österreich.

Podersdorf am See

Wer den geplanten Urlaub in diesem Jahr an der Küste verbringen wollte, kann seine Zeit in der burgenländischen Gemeinde Podersdorf am See genießen. Der Leuchtturm sowie der Ausblick auf den Neusiedler See erinnert dabei an wunderschöne Plätze in Australien oder Norwegen.

Krimmler Wasserfälle

Wer jetzt denkt, dass das untenstehende Bild in Island geschossen wurde, irrt. Denn dabei handelt es sich eigentlich um die Krimmler Wasserfälle, die es in Salzburg zu bestaunen gibt. Die Attraktion bietet sich zudem perfekt für einen Familienausflug an und beeindruckt vor allem durch seine einzigartige Naturkulisse. Nach einer intensiven Wanderung in der Natur kann man sich hier gut abkühlen und neue Energie tanken.

Grüner See

Karibikfeeling gibt es in der Steiermark. Denn der grüne See hat mit seinem einzigartigen Farbenspiel so einiges zu bieten. Dort könnt ihr euch eine entspannende Auszeit nehmen und euch vom Ausblick der herumstehenden Berge beeindrucken lassen. Die perfekte Alternative also, um euch das Fernweh nach einsamen Inseln wie den Bahamas zu vertreiben.

Südsteirische Weinstraße

Für Weinliebhaber bietet sich die Südsteirische Weinstraße als perfektes österreichisches Urlaubsziel an. Denn anstatt einer Weinverkostung in der Toskana, könnt ihr auch hier genauso gut die Sonne und den Alkohol genießen. Die Landschaft bietet sich zudem sehr gut für ausgiebige Radtouren oder lange Spaziergänge in der Natur an.

Wolfsklamm

Das österreichische Ausflugsziel Wolfsklamm in Tirol wirkt wie ein riesiger indischer Dschungel. Denn die talwärts abgehende Schlucht bietet nicht nur die atemberaubenden Naturerlebnisse, sondern auch eine ruhige und entspannte Umgebung für einen langen Spaziergang oder einen Wanderausflug.