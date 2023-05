Langsam aber sich zweifeln wir daran, ob uns der Frühling in diesem Jahr einfach geghostet hat. Wo bleibt nur das schöne Wetter, das nicht nur Vorfreude auf den Sommer macht, sondern uns auch dazu bringt, luftige Outfits und offene Schuhe zu tragen? Aber keine Sorge! We got you covered.

Denn hier findet ihr Übergangsjacken, mit denen ihr eure Frühlingsoutfits tragen könnt, obwohl die Temperaturen eher Winter-Vibes versprühen.

1. Lederjacke

Mit einer Lederjacke seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite, wenn es ums Wärmen geht. Dazu kommt, dass das Statement-Piece jedes Outfit aufwertet und Lässigkeit in einen eleganten Look bringt. Ob oversized und in Farbe, tailliert oder gecroppt – das ist eurer Vorliebe überlassen. Sollte es dann über den Tag doch zu warm werden, dann hängt die Jacke einfach über eure Schultern oder bindet sie um eure Hüften.

2. Jeansjacke

Der gute alte Jeanslook feiert auch in diesem Jahr wieder ein Revival. Richtig stylisch wird’s dann, wenn ihr Denim mit Denim kombiniert. Wer es also nicht mehr erwarten kann, trotz der niedrigen Temperaturen kurze Röcke und ärmellose Shirts zu tragen, der zieht einfach die Trend-Jacke über und ist für sämtliche Wetterkapriolen gerüstet.

3. Blazer

Blazer gelten schon lange nicht mehr als fade Bürouniform. Vor allem die Oversized-Version hat es uns in diesem Frühling richtig angetan! Ton in Ton mit dem Unterteil wird er außerdem zum Statement des ganzen Outfits. Wer möchte, kann mit Shirt, Schuhen oder Tasche noch einen Farb-Akzent setzen.

4. Trenchcoat

Was wäre eine Jahreszeit, ohne den Trenchcoat! Nicht umsonst zählt der Fashion-Klassiker seit Jahrzehnten immer wieder zu den It-Pieces der Übergangssaison. Aktuell passender denn je. Denn der trendige Mantel wertet nicht nur jedes Outfit auf, sondern hält uns zudem noch schön warm. Next Level wird’s dann, wenn er auch noch wasserabweisend ist. Denn dann können euch nicht mal Sturm und Regen davon abhalten, in euer liebstes Frühlingsoutfit zu schlüpfen.