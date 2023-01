Wer Iris Klein, die Mutter von Reality-Sternchen Daniela Katzenberger nicht kennt, weiß spätestens jetzt, dass Drama ihr zweiter Vorname ist. Denn während in Zeiten des Dschungelcamps eigentlich alle Augen auf die Stars in Australien gerichtet sein sollten, hat Iris es geschafft, von Deutschland aus einen Riesen-Skandal „aufzudecken“.

Denn angeblich soll ihr Ehemann sie in Australien betrogen haben. Ausgerechnet mit der Begleitperson von Dschungelkandidatin Djamila Rowe.

Hat Peter Klein seine Iris betrogen?

Die Familie Katzenberger ist geübt darin, Teil des Dschungelcamps zu sein. Schließlich waren bereits Iris Klein und ihre Tochter Jenny Frankhauser mit dabei. Jetzt folgte auch Schwiegersohn Lucas Cordalis, der ja eigentlich nur mitmacht, weil er in die Fußstapfen seines mittlerweile verstorbenen Vaters Costa Cordalis treten möchte. Doch irgendwie scheint seine Teilnahme ein wenig zur Nebensache geworden zu sein. Denn anstatt den Ehemann ihrer Tochter anzufeuern, konzentriert sich Iris auf etwas vollkommen anderes.

Denn sie will herausgefunden haben, dass ihr Ehemann, Peter Klein, der gemeinsam mit Lucas nach Australien gereist ist, sie betrogen haben soll. Und das ausgerechnet mit Yvonne Woelke, der Begleitperson von Kandidatin Djamila Rowe. Zur Info: Einige Kilometer vom Camp entfernt, befindet sich das luxuriöse „Palazzo Versace“-Hotel. Traditionell wohnen dort die Begleitpersonen der Dschungelstars und warten auf sie, sobald sie aus der Sendung gewählt werden. Und eben dort soll sich Peter etwas zu sehr amüsiert haben.

Doch anstatt sich mit ihrem Mann in Ruhe auszusprechen, trägt Iris diese Beziehungskrise in aller Öffentlichkeit aus. Auf ihrem Instagram-Profil, das mittlerweile privat ist, teilte sie unzählige Storys, in denen sie Peter Untreue vorwarf. „Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist!!! Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut … und du gehst fremd im Versace Hotel“, so der Vorwurf von Iris. „Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre“, stand etwa auch geschrieben, wie RTL berichtet. Dann wird Iris sehr konkret: „Viel Spaß mit deiner Yvonne!!!!“.

Rosenkrieg über Instagram

Dann folgte ein Story-Posting von Peter Klein. Zu einem gemeinsamen Foto mit Iris schreibt er: „Ich liebe und vermisse dich. Und ich werde immer an deiner Seite sein, wenn du das auch willst.“ Davon zeigt sich seine Ehefrau allerdings alles andere als überzeugt. Denn sie legt noch nach: „Unterschätzt mich nicht. Ich weiß mehr, als ich sage. Ich mache mehr, als ich zeige. Und ich beende mehr, als du denkst.“ Ui, steht jetzt also wirklich die Klein-Ehe auf dem Spiel? „20 Jahre einfach weggeworfen. War sie das wirklich wert?“, fragt sich Iris und fügt noch ein Foto von Yvonne dazu. Wenige Minuten nach Veröffentlichung löschte sie das Posting jedoch wieder.

Die Frage aller Fragen ist und bleibt jedoch: Was hat dazu geführt, dass Iris denkt, ihr Mann wäre fremdgegangen? Da wären etwa „Indizien“, wie ein Video, das Yvonne in ihrer Instagram-Story gepostet hat, in dem sie am Strand ist und Peter sich im Hintergrund befindet. Oder ein Interview, das beide gaben und offenbar näher aneinander standen, als man annehmen würde. Oder aber einige Fotos, die die beiden zusammen zeigen – allerdings sind auch immer andere Personen anwesend. Dazu teilte Iris auch noch einen Auszug aus einem Chatverlauf zwischen ihr und ihrem Ehemann. Peter soll sie belogen und ihr gesagt haben, dass Yvonne nicht neben ihm sei, obwohl sie in einem Taxi nebeneinander gesessen sein sollen. Jap, ziemlich verwirrend, die ganze Geschichte! Die Folge: Iris löscht alle gemeinsamen Fotos mit Peter.

Das sagen Yvonne und Peter zu den Fremdgeh-Vorwürfen

Während sich Iris bisher nur via Instagram-Story zu Wort gemeldet hat, gaben die zwei Beschuldigten, Peter und Yvonne, medienwirksame Interviews zu dem Drama. Beide dementierten die Fremdgeh-Vorwürfe gegenüber RTL. Peter verrät dem Sender unter Tränen: „Natürlich geht es mir nicht ganz so toll. Es stehen Vorwürfe im Raum, die so nicht zutreffen, die nicht stimmen“. Dann streitet er ab, dass etwas passiert sei. „Ich habe niemanden betrogen, ich habe meine Frau nie betrogen, ich habe auch nicht vor, das zu tun.“ Seine Erklärung dafür, dass Iris davon ausgeht, betrogen worden zu sein: Er wittert eine Kampagne gegen ihn. Es gebe scheinbar gewisse Personen, die seiner Frau Informationen zuspielen, die „einfach falsch seien“. Es sei „eine Frechheit“, dass versucht werde, „bewusst eine Ehe zu zerstören“.

Und auch Yvonne Woelke stritt die Vorwürfe im Gespräch mit RTL ab und bezeichnete die Reaktion von Iris als „übertrieben“. Und obwohl zwischen ihr und Peter nichts vorgefallen sei, bekomme die 41-Jährige jetzt zahlreiche Hass-Nachrichten. „Ich bin die Leidtragende“, so Yvonne. Sie fühle sich ungerecht behandelt, dennoch glaube sie an ein Liebes-Comeback zwischen dem Ehepaar Klein. „Ich glaube, die beiden haben schon einiges durch. Das werden die jetzt auch noch überstehen“, so die Begleitung von Djamila.

Ob sie damit Recht behält, wird sich zeigen. Das letzte Wort ist hier allerdings bestimmt noch nicht gesprochen!

Geschickte Inszenierung oder echte Krise?

Im Netz haben sich mittlerweile zwar zwei Fronten gebildet, die einen sind auf der Seite von Iris, andere unterstützen Yvonne. Die meisten wittern hier allerdings ohnehin nur eine geschickte Inszenierung. Immerhin bringt das Drama allen beteiligten Personen große mediale Aufmerksamkeit und macht sie zum Gesprächsthema Nummer Eins. Unzählige Interviews und Einladungen zu Talkshows sind ihnen somit also sicher. Und schließlich möchte man dann doch wissen, ob es Liebescomeback gibt oder schon bald eine Scheidung ansteht – egal ob das Drama nun echt ist oder vollkommen an den Haaren herbeigeführt.