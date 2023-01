Uiuiui jetzt geht’s los: Im Dschungelcamp bilden sich langsam aber sicher zwei Lager und es wird richtig ungemütlich. Claudia tischt ihren Mitcampern eine dreiste Lüge auf und ergaunert sich so eine Extraportion Essen und Cosimo befindet sich plötzlich im Kreuzfeuer. In der Zwischenzeit ist Jana kurz davor, eine Revolution anzuzetteln.

Außerdem stellen wir uns die Frage: Werden die Prüfungen immer schwerer oder die Stars schwächer?

Dschungelcamp Tag 11: Janas vergebliche Revolution

Nach Tessas Auszug gehen die Streitereien im Camp weiter! Jana und Papis, zwei Menschen, die eigentlich stets für Harmonie sorgen, geraten aneinander. Der Auslöser: Janas Trommel-Session am Feuer. Das passt Papis scheinbar überhaupt nicht in den Kram und er lässt Frau Urkraft wissen, dass das Camp so etwas nicht brauche. Logisch, dass Jana hier beleidigt reagiert und sämtliche Wut, die sich die letzten elf Tage in ihr angestaut hat, channelt. Was dabei rauskommt? Sie wirft Papis an den Kopf, dass sie ihn NIEMALS zum Dschungelkönig wählen würde und beendet ihre Schimpftirade mit der liebenswürdigen Beschimpfung, Papis sei eine „miesmuschelige Diva“. Awww!

Der Konflikt mit Papis war aber nicht alles: Jana scheint ihre Urkraft zu verlassen. Denn sie plant offenbar eine kleine Revolution im Camp. Nachdem sie nun mehrmals als Wackelkandidatin galt und eigentlich nichts wie nach Hause möchte (und damit meinen wir das luxuriöse Hotel hier in Australien), scheint sie aber dennoch jede Folge aufs Neue die Kurve zu kratzen. Doch darüber freut sich die Schauspielerin nun wirklich nicht. „Für mich ist einfach das Maß voll und das werde ich auch sagen. Das, was hier zum Teil stattfindet, ist nicht mehr menschlich“, schimpft sie. „Bestimmte Rechte, bestimmte Sachen, die passieren, das ist Folter. Man kann es einfach nicht immer alles annehmen. Ständige Änderungen. Was hier passiert, ist einfach unmenschlich, krank, armselig.“ Hui, das sitzt!

Von ihrem Zorn getrieben, schlägt Jana am Ende vor, die stinkenden Handtücher der Mitcamper mittels Ritual zu verbrennen. Doch da die Stars ziemlich sicher keine neuen Handtücher bekommen und das womöglich auch als Regelverstoß gilt, findet Jana leider keine Verbündeten. Papis fasst zusammen: „Sterben tun wir hier nicht. Wenn ich nach Hause will, dann muss ich gehen. Dann sag‘ den Satz und dann verlierst du alles. Man hat immer eine Wahl.“ Revolution gescheitert.

Die Dschungelprüfung: Lucas unzufrieden mit Anzahl der Sterne

Für die Dschungelprüfung haben sich diesmal die drei Musketiere des Camps qualifiziert: Lucas, Papis und Gigi. Sie müssen zur „Albtraumfahrt“ antreten und in einer dreistöckigen Rakete Sterne sammeln. Papis, der sich im untersten Teil befindet, hat wohl die schwierigste Aufgabe, denn er muss die Sterne abschrauben und hat dabei tierische Begleiter, wie etwa kleine Krokodile, Krabben, grüne Ameisen und Tauben. Allerdings scheint hier wohl Lucas der zu sein, der mit der größten Herausforderung klarkommen muss: Er sollte die von Papis gesammelten Sterne lediglich mit den Fingern hinter einem Gitter eine Etage höher manövrieren. Doch irgendwie scheint das nicht ganz zu klappen, denn die Sterne landen immer wieder bei Papis. Sprich, das Trio verliert dadurch sehr viel Zeit.

Gigi hatte schlussendlich die ehrenvolle Aufgabe, die Sterne mit einem Magneten über ein Plexiglas hochzuziehen und zu sichern. Insgesamt konnten die drei so sechs von neun Sternen sammeln. An sich keine schlechte Leistung. Allerdings ist es in dieser Staffel tatsächlich noch niemandem gelungen, die volle Anzahl an Sternen zu holen. Auch Lucas scheint sehr unzufrieden mit der Leistung zu sein. Wir stellen uns an dieser Stelle die Frage: Werden die Dschungelprüfungen immer schwerer oder sind die Stars einfach schwächer? Darüber diskutiert man auch im Netz:

Die Prüfungen dieses Jahr sind verglichen mit den spannenden, kreativen und durchaus anspruchsvollen Prüfungen früherer Staffeln echt ein schlechter Witz, und ich meine NICHT die unzähligen Essensprüfungen #ibes #ibes2023 #Dschungelcamp — Mr Floppy (@Der_Floppy) January 23, 2023

Cosimo gegen Claudia

Im Camp bahnt sich ein Lagerkoller an. Claudia erzählt lang und breit Geschichten aus ihrem Luxusleben, die möglichst dramatisch klingen sollen. Daher hören wir auch die Story von einem Hurrikane, der sie im Jahr 2004 in ihrem 900 Quadratmeter großen Anwesen in Florida bedroht hat. Als Beweise sollen angeblich Fotos dienen, die sie mit ihrer Handykamera aufgenommen hat. Cosimo, der neben ihr am Feuer sitzt, scheint bereits die ganze Zeit über genervt von der plaudernden Designerin zu sein. Doch dann aktiviert er seinen inneren Sherlock und grübelt stark darüber nach, ob Claudia hier nicht vielleicht doch etwas flunkert.

Denn seiner Meinung nach gab es 2004 noch gar keine Handys mit Fotofunktion. Da hat er leider unrecht, denn die Twitter-Community geht gleich mal auf Recherche und findet heraus, dass es zu diesem Zeitpunkt sehr wohl Telefone mit Kameras gab.

Das erste Fotohandy kam in Japan 1999 auf den Markt.

In Europa gab es die dann ab 2002.#infotweet#IBES — Dschungel Josi 👑 (@DschungelJosi) January 23, 2023

Cosi, immer noch im Glauben, Claudia sei eine Dampfplauderin, schüttet sein Herz Jana aus. „Andere haben keine Arme, keine Beine“, stellt er fest. Doch Claudia müsse immer wieder von ihrem Reichtum sprechen. Diese Unterhaltung scheint aber selbst „Zaubergirl“ zu viel zu sein. Janas Urkraft reicht hier nicht aus, um Cosi zu heilen. Also zieht sie von Dannen und rät Cosimo, er solle sich im Wasser abkühlen. Dieser nimmt Janas Rat dankend an und wünscht sich im selben Atemzug, auch so zu sein, wie sie.

Sie glauben, die Geschichte der jungen Claudia, die 2004 Hurrikan-Krokodile mit ihrem Handy in der 900 Quadratmeter Villa fotografieren wollte, sei wahr? Da muss ich sie leider enttäuschen. Sie ist frei erfunden. #IBES pic.twitter.com/Jqya4Yfscr — anredo (@anredo) January 23, 2023

In der Zwischenzeit sorgt ein verwegenes Bild von Cosimo und einer Laterne für Aufmerksamkeit, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mehr müssen wir dazu aber wohl nicht sagen, oder?

Ob Cosi eine Hose trägt, weiß wohl nur Cecilia. Bild: RTL

Das Bild geht wohl in die IBES-Geschichte ein …

Sehen wir Cosimos Lampe in der Stunde danach? Die hat doch sicher viel zu erzählen.#IBES — 🐱piri-lotta🐱@[email protected] (@misspoirot) January 23, 2023

Wie lautet der Vorname von Dr. Bob?

Um die Zeit im Camp etwas spannender zu gestalten, müssen Djamila und Claudia zu einer Schatzsuche aufbrechen. Djamila möchte das gleich mal für Speeddating und „Männergucken“ nutzen, schließlich gibt es genügend Ranger, die hier im Dschungel ihre Kreise ziehen. Doch daraus wird nix, stattdessen müssen die beiden Damen mit einem Dreirad-Tandem Kreise ziehen und ekelige Flüssigkeiten von A nach B transportieren, um an den Schlüssel für die heiß geliebte Schatztruhe zu kommen.

"Bisschen Männer gucken tut mit gut"



Same Djamila, fühl ich richtig #ibes — 何the fuck (@jari_chan) January 23, 2023

Djamila sieht hier bereits eine große Herausforderung: „Iich hab keine Fahrraderfahrung“, gesteht sie. Denn sie besitze überhaupt kein Fahrrad. Schlussendlich meisterte sie diese Hürde allerdings und gemeinsam mit Claudia bringt sie die erspielte Schatzkiste ins Camp. Die vergleichsweise wirklich SEHR einfache Challenge sowie eine Quizfrage zum Öffnen der Truhe, die einfach nicht ernstgemeint sein kann, da sie so leicht ist, kann eigentlich nur eines bedeuten: In der Schatzkiste wartet die jährliche Chipsration von einem ganz bestimmen Hersteller für die Stars.

Doch auch wenn die Frage „Wie heißt Dr. Bob mit Vornamen“ einfacher nicht sein könnte, müssen die Camper schon etwas grübeln, ob die Antwort „A: Bob“ oder „B: Dr.“ lautet. Schlussendlich schaffen sie es aber und dürfen ihre Chips genießen! Es hätte also wirklich ein schöner Nachmittag sein können, wäre da nicht Claudia, die dem Camp brühwarm eine Lüge auftischt. Denn sie erzählt, sie und Djamila hätten EXTRA auf Spaghetti Bolognese verzichtet, um die Schatzkiste mitzunehmen. Diese „Heldentat“ verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Camp und die anderen Stars halten sich nicht zurück, Gigi und Cosimo erneut vorzuhalten, dass sie sich eine Nacht davor gegen den Schatz und für die Pizza entschieden haben. Langsam plagt die beiden auch ihr schlechtes Gewissen und sie bieten Claudia und Djamila die Hälfte ihrer Chips an. Wenn die wüssten!

So wie Claudia sich verhält ist schlimmer als ne Pizza zu essen



So kann man auch das camp zerrütten. #ibes — DjHunter871612 (@boecki87) January 23, 2023

Alle gegen Cosi

Am Ende der Folge hört man Cosimo ein weiteres Mal jammern. Was genau sein Problem ist, weiß eigentlich keiner so genau. Vermutlich ist er allerdings mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das Pizza-Gate hat ihn ziemlich mitgenommen, oder wie er es nennt, „das Verführungsspiel“. Die Stars verlieren allerdings langsam die Geduld und anstatt Cosimo aufzumuntern, stellen sich alle gegen ihn. Er sei zickig, empfindlich und ein Riesenbaby, wettern Lucas, Cecelia und sogar Papis. Noch lässt Cosimo sich all diese Vorwürfe seelenruhig gefallen – ob sich hier aber nicht vielleicht doch der nächste Ausbruch anbahnt?

Wtf haben alle jetzt gegen Cosimo? #IBES

In der Gruppe fühlen sie sich stark aber das war gerade echt schwach gegen Cosimo. — ZH_LIMA (@zh_lima) January 23, 2023

Hier müssen wir uns allerdings bis zur nächsten Folge gedulden, diesmal sogar mit derselben Anzahl an Stars, wie am Tag davor. Denn zur Überraschung aller verkünden Sonja und Jan, dass diesmal keiner gehen muss.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.