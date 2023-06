Wer ein begehrtes Ticket für Taylor Swifts „Eras“-Tour ergattern konnte, erwartet sich natürlich ein unvergessliches Konzert – ein Erlebnis, das einfach ewig in Erinnerung bleiben wird. Doch immer mehr Swifties beklagen nun, dass sie nach dem Live-Event mit massiven Gedächtnislücken zu kämpfen haben. Wir verraten euch, was es mit dem seltsamen Phänomen auf sich hat.

Existiert eine Art „Post-Konzert-Amnesie“ tatsächlich?

Taylor Swift: Fans berichten von Erinnerungslücken nach Konzert

Es ist DAS Goal für jeden Swiftie: Taylor Swift live bei einem Konzert zu erleben! Da die Sängerin gerade durch die USA tourt, kommen unzählige Fans derzeit in den Genuss, ihr Idol tatsächlich auf der Bühne performen zu sehen. Doch bei manchen ist die Freude nach dem Konzert getrübt. Denn zahlreiche Fans berichten nun von massiven Gedächtnislücken nach dem Konzert.

So seien die Erinnerungen an das tolle Konzerterlebnis einfach weg. Unzählige Swifties erinnern sich offenbar an große Teile der Show nicht mehr oder sind sogar davon überzeugt, dass gewisse Lieder gar nicht gespielt wurden. Wie Time Magazine nun berichtet, erging es so auch der 25-jährigen Jenna Tocatilan aus New York. „Post-Konzert-Amnesie ist echt“, sagt sie gegenüber dem Magazin. „Wenn ich das fünfminütige Video, das meine Freundin aufgenommen hat, nicht gesehen hätte, in dem ich zum Überraschungs-Song mitgerockt habe, hätte ich wahrscheinlich jedem erzählt, dass er nicht gespielt wurde.“ Klingt unfassbar, doch damit ist Jenna nicht allein.

„Als ob es nicht wirklich passiert wäre“

Auch Nicole Booz musste eine ganz ähnlich Erfahrung machen: Es habe sich angefühlt wie eine „außerkörperliche Erfahrung, als ob es mir nicht wirklich passiert wäre.“, beschreibt die US-Amerikanerin ihren Konzertbesuch bei der „Eras“-Tour. „Und doch weiß ich, dass es so war, denn mein Bankkonto hat einen Einbruch von 950 Dollar für die Ticket-Kosten.“ Ganz schön bitter.

Und auch auf Internetplattformen wie Reddit berichten viele Fans über einen Filmriss. Eine Userin schreibt zum Beispiel, sie habe sechs Monate auf das Konzert gewartet. Nach dem Event habe sie plötzlich das Gefühl, sie sei gar nicht dabei gewesen. Ein weiterer Nutzer beschreibt, dass er keine lebhaften Erinnerungen mehr an das Konzert habe und sich deshalb sogar schuldig fühle. Aber was genau ist hier los? Handelt es sich dabei um reine Einbildung oder existiert ein solches Phänomen tatsächlich?

Was ist eine Post-Konzert-Amnesie?

Laut Wissenschaft ist eine Amnesie wie diese durchaus gut möglich. Natürlich nicht nur bei Taylor Swift, sondern bei jedem Konzert. So erklärt der Neurowissenschaftler Dr. Dean Burnett, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Cardiff, gegenüber Daily Mail: „Wenn man auf einem Konzert von seinem Idol ist, umgeben von Tausenden anderer aufgeregter Menschen und Musik hört, zu der man eine klare emotionale Bindung hat, wird man eine Menge Emotionen auf einmal spüren.“ Kurz gesagt: es sind zu viele Emotionen im Spiel! Das alles sei eben überaus anstrengend für das Gehirn. Und es bedeutet auch, dass alles, was man am Konzert spürt eine solch hohe Emotionalität habe, dass nichts davon heraussteche. „Genau das ist aber wichtig, wenn man später eine Erinnerung abrufen will.“, fährt er fort.

Und auch die Psychologie hat sich bereits mit dem Thema befasst. Psychologie-Professor Dr. Ewan McNay von der „State University of New York“ erklärt, dass das menschliche Gehirn auf extreme positive Emotionen ähnlich reagiert wie auf negativen Stress. Auch bei negativen Stresssituationen neigen wir zu Gedächtnislücken. Der Professor hat aber einen Rat für alle Konzertgeher:innen: „Die Leute könnten versuchen, weniger herum zu springen und zu schreien, um ihre Aufregung etwas zu kontrollieren.“ Wer sich hier nicht einschränken lassen will und es bevorzugt seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, für den bleibt ja noch die Option die einmalige Erlebnisse via Fotos oder Videos festzuhalten.