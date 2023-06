Er ist der, dem die Stars vertrauen! Also hören natürlich auch wir auf die Tipps, die uns Visagist Sil Bruinsma aus New York gibt. Im Interview verrät er uns nämlich alles über sommerliche Beautytrends, was wir tun können, damit unser Make-up trotz hoher Temperaturen hält und welchen Einfluss Tiktok auf seine Arbeit hat.

Also, gut aufpassen und am besten mitschreiben, denn von Sil könnt ihr wirklich etwas lernen!

New Yorker Make-up-Artist Sil Bruinsma im Interview

Der in den Niederlanden geborene Sil Bruinsma schwingt bereits seit mehreren Jahrzehnten den Make-up-Pinsel. Mittlerweile hat er seinen Lebensmittelpunkt direkt nach New York City verlegt, wo er zum engen Vertrauten von unzähligen Stars geworden ist. Etwa von Irina Shayk, Madonna, Lil Nas X, Kourtney Kardashian, Katy Perry und Ashley Graham, nur um ein paar Namen zu nennen. Ihr merkt also: Sil muss wirklich etwas von seinem Job verstehen, sonst würden sich die Megastars wohl nicht in seine Hände begeben.

Im Zuge einer Yves-Saint-Laurent-Masterclass hat der Promi-Visagist kürzlich auch einen Halt in Wien gemacht, bei dem wir ihm nicht nur über die Schulter blicken durften, sondern auch ein wenig mit ihm geplaudert haben. Was uns natürlich brennend interessiert (neben seinen zahlreichen Promi-Begegnungen, über die er sich höchst professionell in Schweigen hüllt): welche Make-up-Trends erwarten uns im Sommer? Wie schaffen wir es, dass Foundation, Contouring und Co. trotz schweißtreibender Temperaturen bombenfest halten? Und was kann uns Sil sonst noch alles über die Beauty-Welt verraten?

Beautytrend: Individualität

Schon klar, Beautytrends erscheinen aktuell in gefühlt doppelter Geschwindigkeit wie aus dem Nichts auf der Bildfläche. Einige davon bleiben, andere wiederum verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen sind. Hört man sich jedoch in Expert:innen-Kreisen um, fallen immer wieder Begriffe wie Clean-Beauty, natural Make-up und Glow, Glow, Glow. Auch Sil ist aufgefallen, dass ein Hype den nächsten jagt. Einen einzigen zu bestimmen, fällt dem Visagisten gar nicht so leicht. „Es gibt einfach so viele Trends da draußen, ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden sollte. Die kommen und gehen auch wirklich sehr schnell. Der Zyklus geht gerade mal zwei bis drei Wochen, bevor ein neuer startet“, erzählt er uns im Interview.

Dennoch beobachtet er gerade ein sehr spannendes, richtungsweisendes Phänomen. „Was mir in der Beauty-Welt aktuell auffällt, ist, dass es mehr Individualität gibt, nach all den Jahren, in denen wir uns an bestimmte Regeln oder Rezepte gehalten haben. Wie etwa ‚das gehört hier hin, das gehört dort hin‘ oder ’so machst du deine Nase kleiner, so deine Lippen größer'“. Diesen Wandel haben wir vor allem Social-Media-Plattformen wie Tiktok zu verdanken. Denn Menschen rund um den Erdball experimentieren hier mit unterschiedlichsten Make-up-Looks und zeigen, dass die neue Regel lautet: Es gibt keine Regeln mehr!

Bis jeder von uns diese alten Schmink-Routinen aufbricht und den Pinsel ein klein wenig leichtfüßiger zur Hand nimmt, könnte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Schließlich haben die meisten Jahrzehnte langen Einfluss von allen Seiten intus. Heißt: bestimmte Formeln, an die wir uns halten, damit das Make-up präzise aussieht. Stichwort: Contouring! „Ich verstehe das natürlich, das hat alles seine Berechtigung und ich finde, das kann auch alles sehr gut aussehen. Aber ich finde auch, dass diese speziellen Techniken zwar gut bei Fotoshootings funktionieren, aber selten im Alltag“, so Sil. Denn das Problem laut dem Profi: „Sobald man sich zur Seite dreht, sieht es gar nicht mehr so gut aus.“ Notiert. Bei heavy Make-up also immer darauf achten, dass es von mehreren Winkeln aus sitzt.

Darauf sollten wir im Sommer setzen

Wir bewegen uns in diesem Sommer also weg von fest verankerten Make-up-Rules und schwimmen zu neuen Ufern. Eines davon könnte etwa braune Mascara lauten. Immer mehr Brands haben in ihren neuen Kollektionen eine hellere Wimperntusche im Programm als die klassische schwarze, die wir alle gewohnt sind. „Ich freue mich, dass man jetzt wieder vermehrt zu brauner Mascara greift – es ist ein natürlicher Weg, um seine Wimpern zu stylen“, so Sil. Ein weiteres Indiz dafür, dass wir unser Make-up in diesem Jahr wieder etwas natürlicher tragen.

Bild: Spotlight

Ein anderer Trend, den, dank Hailey Bieber, ALLE wollen, lautet Glazed Skin. „Die Idee hinter dem Trend ist meiner Meinung nach Haut, die wunderschön und natürlich aussieht.“ Das klingt ja schon mal gut. Doch wie bekommen wir das am besten hin? „Bei diesem dewy Look geht es darum, nicht zu viel Foundation zu verwenden. Stattdessen sollte man sie wirklich nur dort auftragen, wo man sie auch wirklich braucht“, verrät uns der gefragte Visagist.

Worauf wir bei der Wahl der Foundation achten sollten: „Sie sollte gut pigmentiert und auf long-wear ausgelegt sein sowie gut abdecken können“. Dann hat man es buchstäblich selbst in der Hand, wie viel man davon auftragen möchte. „Beispielsweise unter den Augen und auf der Stirn. Wenn man eine reine Haut hat, kann der Rest ruhig ohne auskommen. Dann einfach etwas Highlighter verwenden – dort, wo das Licht auf das Gesicht trifft. Am besten verblendet man dann alles mit einem Beautyblender.“

Und wenn man keine reine Haut hat? „Dann benutzt man dieselbe Foundation, die man bei reiner Haut nur wie einen Concealer verwendet, im ganzen Gesicht. Anschließend wieder Highlighter auftragen und alles gut verblenden. Bei unreiner Haut würde ich übrigens keinen flüssigen bzw. cremigen Highlighter empfehlen. Stattdessen einen in Puderform. Dazu dann eine Menge Setting-Spray benutzen, um für einen richtig glowy Look zu sorgen. Das mache ich oft bei Kund:innen, die anschließend über einen roten Teppich schreiten“, schildert Sil.

Wer sich lieber auf seine Lippen fokussiert, für den hat der Promi-Visagist auch seine liebste Lip-Kombo im Sommer parat. „Ich liebe Corall-Töne, das geht einfach immer. Wenn man dazu noch einen mattierenden Lippenstift benutzt, kann man noch ein Gloss on top geben“.

So hält das Make-up auch, wenn wir schwitzen

Sommerliches Make-up ist die eine Sache. Dass es trotz schweißtreibender Temperaturen aber auch einen ganzen Tag oder Abend übersteht, die andere. Damit der Look bombenfest hält, hat Sil ein paar Tipps für uns. „Am wichtigsten ist, das richtige Produkt zu verwenden! Eine dewy Foundation ist zwar wunderbar und sieht toll aus, aber diese Dewyness bekommt man im Sommer auch, wenn man sich einfach nur draußen aufhält. In dem Fall wäre ein Primer gut sowie eine Creme, die auf Wasser basiert. Foundation und/oder Concealer sollten außerdem einen mattierenden Effekt haben. Den Glow bekommt man im Sommer ohnehin!“ Am Schluss nicht mit Setting-Spray sparen.

„Tiktok hat auf jeden Fall einen großen Einfluss darauf, wie wir Schönheit wahrnehmen“

Zum Schluss sprechen wir nochmal über Tiktok und wie es das soziale Netzwerk geschafft hat, die Beauty-Welt auf den Kopf zu stellen. „Tiktok hat auf jeden Fall einen großen Einfluss darauf, wie wir Schönheit und Beautytrends wahrnehmen“, stimmt uns der New Yorker zu. „Ich freue mich, dass junge Menschen auf Tiktok einfach ausprobieren und experimentieren. Sie sind viel kreativer und ausdrucksstärker mit Make-up. Das ist ein großer Part der Industrie“.

Dennoch gesteht er, dass er selbst als erfahrener Make-up-Artist nicht viel von dem sozialen Netzwerk lernt, da er nahezu alles schon kennt. „Ich finde, das sind oft aufgewärmte Trends“. Als Beispiel nennt er das sogenannte „Draping“. Damit gemeint ist, dass man seine Gesichtskontur mit Blush kreiert. Eine Technik, die aus den 70er-Jahren stammt und durch Way Brandy, der damaligen Make-up-Artistin von Cher, bekannt wurde. „Dabei trägt man eigentlich nur Blush auf“, lacht Sil. Doch das bedeutet natürlich nicht, dass andere (und damit meinen wir all jene, deren Alltag nicht aus Beautytrend-Spotting besteht) nicht von viralen Tiktok-Trends und Hacks profitieren können.

Dann gibt Sil jedoch zu: „Eines der größten Pros von Tiktok ist, dass man sich dadurch inspirieren lassen kann (neben öffentlichen Verkehrsmitteln, Magazinen und Filmen). Dadurch bildet sich eine eigene Beauty-Community, die Menschen miteinander verbindet. So entsteht auch die Power, Dinge zu verändern, Marken zu verändern und was diese als ’schön‘ ansehen“.