Skinimalism heißt jetzt der neue und wohl praktischste Pflegetrend für den Morgen. Von der aufwendigen Ten-Step-Skincare-Routine können wir jetzt nämlich getrost einige Schritte streichen – übrig bleiben nur Toner, Moisturizer und Sonnenschutz! Was ihr bei dem minimalistischen Beauty-Trend beachten solltet, erfahrt ihr hier.

Weniger ist mehr, lautet jetzt in unserem Beautyregal die Devise!

Weniger ist mehr: „Skinimalism“ erobert das Beauty-Universum

Der Trend zu einer minimalistischen Pflegeroutine boomt. „Skinimalism“ (auch bekannt unter dem Namen „Skipcare“) nennt sich nun der Quasi-Antagonist der Ten-Step-Skincare-Routine, der ebenfalls aus der K-Beauty kommt. Vor allem auf TikTok ist Skinimalism – übrigens eine Wortkreation aus Skin und Minimalism – derzeit mega gefragt. Der Hashtag allein verzeichnet auf der Videoplattform bereits über 19 Millionen Aufrufe.

Die Idee hinter dem Trend: Zu viel des Guten kann gerade bei der Gesichtspflege der Grund für Irritationen sein. Statt jede Menge Pflegeprodukte zu verwenden, reduzieren wir also unsere Morgenroutine auf drei wesent­liche Essentials: Gesichtswasser, Feuchtigkeitscreme und Sonnenschutz. Der Trend entlastet nicht nur das Geldbörserl, sondern ist auch noch megaeasy umzusetzen. So sind die Zeiten, in denen wir selbst Chemiker:in gespielt und Seren miteinander vermischt haben, vorbei – denn das Geheimnis einer erfolgreichen Skinimalism-Routine liegt darin, weniger, aber dafür Multitaskingprodukte zu verwenden. Und so geht’s:

1. Toner

Also, zuallererst: Toner ist die englische Bezeichnung für Gesichtswasser. Nachdem ihr euer Gesicht am Morgen mit Wasser abgewaschen habt, darf der Toner auf gar keinen Fall fehlen. Das passende Gesichtswasser sollte den pH-Wert unserer Haut ins Gleichgewicht bringen und sie für die anschließende Pflege vorbereiten.

Falls ihr noch keinen Lieblingstoner habt, hätten wir hier gleich zwei Vorschläge für euch:

Krafttoner von nkm

Der klärende Krafttoner des Münchners Naturkosmetiklabels nkm enthält antimikrobiell wirkendes Zink und Niacinamid und ist daher besonders bei unreiner Haut zu empfehlen. Erhältlich ist das Gesichtswasser in nachhaltiger Mehrwegflasche im Onlineshop für 33 Euro.

Bild: nkm

Gesichtswasser von estelle & thild

Der Multi-Action Facial Toner von estelle & thild mit Aloe vera Saft und Holunderextrakt soll abgestorbene Hautzellen entfernen und den Feuchtigkeitshaushalt der Haut ausgleichen. Erhältlich bei Marionnaud, für ca. 27 Euro.

Bild: estelle & thild

2. Moisturizer

So, nach dem Toner kommt der Moisturizer – der idealerweise alle Bedürfnisse unserer Haut bedient: Große Poren? Wähle eine Creme, die überschüssigen Talg fernhält! Du kämpfst mit Unreinheiten? Greif zu Feuchtigkeitspflege mit beruhigenden Eigenschaften! You know the Game!

Unsere Vorschläge für den Feuchtigkeitsboost:

Moisturizer von lavera

Das Hydro Sensation Creme Gel von lavera soll der Haut intensive Feuchtigkeit dank Bio-Alge spenden. Die Creme gibt’s für ca. 14 Euro bei DM oder Bipa.

Bild: Lavera

Feuchtigkeitscreme von alpienne

Besonders für sensible und barrieregestörte Haut: Die Regenerierende Tagescreme von alpienne mit Wirkstoffen wie Ringelblume, Waldbeerenextrakt und echtem Berglavendel. Erhältlich im Onlineshop für ca. 63 Euro.

Bild: alpienne

3. Sonnenschutz

Und als letzter Step kommt der Sonnenschutz. Jaaaa, auch im Herbst und Winter wollen wir die Haut vor vorzeitiger Alterung und Schäden schützen. And that’s it – fertig ist die perfekte Skinimalism-Routine!

Auf welche Sonnencreme ihr hierbei setzen könnt? Wie wärs denn zum Beispiel mit diesen:

Sonnencreme von ESSE

Die Sonnenschutzcreme von ESSE schützt euch mit einem UVA/UVB-Filter auf mineralischer Basis. Dank Aloe Vera sie ist außerdem ideal für sensitive Gesichtshaut. Erhältlich für 42,70 Euro im Onlineshop von Saint Charles.

Bild: esse

Sonnenschutzpflege von Drunk Elephant

Pflegt mit Antioxidantien und sorgt für einen schönen Sommerglow auch im Winter: Umbra Tinte Physical Daily Defense SPF 30 von Drunk Elephant. Erhältlich zum Beispiel auf douglas.at, für ca. € 35.