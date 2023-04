Schlaflose Nächte, konstante Anspannung und eine nicht enden wollende innere Unruhe: drei Sternzeichen merken schon seit einigen Tagen, dass irgendetwas nicht stimmt. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben.

Doch egal, woran es liegt: es wird Zeit, sich der Unruhe zu stellen.

Widder

Eigentlich wissen Widder immer ganz genau, was sie wollen. Sie haben klare Vorstellungen von ihren Zielen und Vorsätzen; Kompromisse kommen für sie nur äußerst selten in Frage. Denn die Widder sehnen sich nach Perfektion. Das hat auch zur Folge, dass sie schnell alles auf die Waagschale legen und merken: sie sind nicht zu 100 Prozent zufrieden. Und diese Unzufriedenheit beschäftigt die Widder lange. Diese hohen Ansprüche an sich selbst führen dann auch zur Unruhe. Deshalb, liebe Widder, haltet euch eines vor Augen: Es gibt keine Perfektion und manchmal steckt in einem Kompromiss eine richtig erfüllende Entscheidung.

Jungfrau

Als absolute Workaholics übersehen die Jungfrauen gerne, dass es im Leben auch eine gewisse Work-Life-Balance braucht. Seien es Uni-Abgaben, Deadlines im Büro oder wichtige Termine: die Jungfrauen häufen sich gerne einige Aufgaben auf und setzen sich selbst dadurch schnell unter Druck. Ein Druck, den sie nur schwer ausgleichen können und der einige Auswirkungen auf ihre mentale Gesundheit hat. So neigen die Jungfrauen etwa zu schlaflosen Nächten oder Phasen, in denen sie sehr angespannt sind. Was sie jetzt brauchen ist eine Ablenkung und eine deutlich weniger volle To Do Liste. Es wird höchste Zeit für ein bisschen Selfcare!

Fische

Fische neigen dazu, Probleme zu verdrängen. Sie mögen es nicht, in Konfliktsituationen zu geraten und streiten enorm ungern. Doch das sorgt auch dafür, dass sie viele Sorgen und Probleme runterschlucken und nicht aktiv besprechen. Eine Tatsache, die bei den Fischen schnell für eine innere Unruhe sorgen kann. Denn die Probleme müssen einfach ausgesprochen werden, ansonsten wird das Tierkreiszeichen den Kummer nicht los. Also liebe Fische: auch wenn es vielleicht unangenehm ist, sprecht die Dinge direkt an! Nur so kann sich etwas verbessern!