Sie sind selbstbewusst, ziehen uns bei Gesprächen in ihren Bann und alle drehen sich um, sobald sie einen Raum betreten. Manche Menschen haben einfach Ausstrahlung und Charisma. Kein Wunder, dass sie dadurch besonders sexy wirken. Wieso das so ist? Könnte an den Sternen liegen.

Diese drei Tierkreiszeichen gelten als besonders sexy.

Widder

Der Widder ist sehr mutig und unabhängig. Er liebt es zu verreisen und Abenteuer zu erleben. Das Sternzeichen ist einfach grundsätzlich sehr zufrieden mit sich selbst und braucht keine Bestätigung von außen. Das Feuerzeichen läuft daher auch niemandem hinterher. Und genau diese „freigeistige“ Art macht das Sternzeichen so extrem sexy. Dazu kommt, dass das Feuerzeichen in der Liebe auch besonders leidenschaftlich ist. Gerade beim Dating wirken Widder einfach anziehend auf ihr Gegenüber.

Schütze

Der Schütze ist irgendwie geheimnisvoll und mysteriös, das lässt das Sternzeichen sehr anziehend wirken. Außerdem hat er die Fähigkeit, andere in den Bann zu ziehen und sie von Dingen, die ihm am Herz liegen, zu überzeugen. Das macht Eindruck. Was den Schützen noch sexy macht? Sein Humor. Er bringt sein ganzes Umfeld stets zum Lachen. Kein Wunder, dass ihm niemand widerstehen kann.

Löwe

Der Löwe ist Leidenschaft pur. Er zieht sein Umfeld mit seiner selbstbewussten Ausstrahlung direkt in den Bann. Mit keinem anderen Sternzeichen kann man sich so gut nächtelang unterhalten wie mit dem Löwen. Zudem flirtet er gerne, was ihm meist spielend leicht gelingt, denn es liegt einfach in seiner Natur. Seine Souveränität macht den Löwen extrem hot!