Manche Menschen sehen einfach alles pessimistisch. Und genau diese Negativität strahlen sie auch aus! Leider ziehen sie damit nicht nur sich selbst herunter, sondern auch die Personen um sich. Eine Eigenschaft, die auch mit dem jeweiligen Sternzeichen zu tun hat.

Welche Tierkreiszeichen eine besonders negative Aura haben, erfahrt ihr hier.

Jungfrau

Der Jungfrau ist die Meinung anderer sehr wichtig. Sie will immer von allen gemocht werden und tut deshalb alles dafür, perfekt zu sein. Und dafür schlüpft sie auch schon mal in die ein oder andere Rolle. Dadurch hat das Sternzeichen aber mit Unzufriedenheit zu kämpfen. Durch diese Unausgeglichenheit strahlt sie leider, wenn auch unbewusst, eine negative Art aus. Wer die Jungfrau aber besser kennenlernt, merkt schnell, dass das Sternzeichen nur etwas unsicher und nicht pessimistisch ist.

Steinbock

Der Steinbock ist grundsätzlich sehr rational. Durch seine emotionale Distanz, wirkt er auf seine Mitmenschen kühl und unnahbar. Das sorgt dafür, dass man sich in seiner Nähe nicht immer ganz wohlfühlt. Verstärkt wird die negative Energie durch die Stimmungsschwankungen des Steinbocks. Kein Wunder also, dass andere erst mal vorsichtig reagieren und eher auf Abstand gehen. Unser Tipp an den Steinbock: Bereits ein Lächeln oder offene Worte können der negativen Ausstrahlung entgegensteuern.

Skorpion

Skorpione gelten als sehr misstrauisch und machen auch kein Geheimnis daraus, dass sie an allem und jedem ihre Zweifel haben. Auch wenn sie es nicht wollen, pessimistische Gedanken stehen beim Skorpion fast an der Tagesordnung. Das Sternzeichen geht nur allzu gerne davon aus, dass alles schiefläuft. Da wundert es kaum, dass seine Mitmenschen von der Schwarzmalerei des Skorpions manchmal etwas genervt sind. Was Skorpione nur allzu gerne vergessen: Auch andere haben Schwierigkeiten damit, in einigen Situationen optimistisch zu bleiben – immer gleich den Worst Case auszumalen hilft niemanden!