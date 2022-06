Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, heiratet heuer gefühlt jeder. 2022 ist einfach DAS JAHR der Hochzeiten – schließlich müssen die ja nach den unzähligen Corona-Lockdowns nachgeholt werden. Und einige von uns dürfen sogar bei der ein oder anderen Hochzeit dabei sein. Als Hochzeitsgast stellen wir uns vor allem zwei Fragen. Erstens: Was schenke ich dem Brautpaar. Zweitens: Was soll ich anziehen? Während das Brautpaar in Sachen Geschenk häufig schon Wünsche äußert, ist die Stilfrage aber oft gar nicht so leicht zu beantworten.

Dennoch gibt es ein paar Dos and Don’ts, die ihr nicht übersehen solltet.

Das solltet ihr als Hochzeitsgast tragen

Es gibt ein paar Dinge, die ihr bei Hochzeiten in Sachen Dresscode beachten solltet. Als Hochzeitsgast müsst immer daran denken: Das Brautpaar hat an dem Tag absoluten Vorrang. Die beiden sollen im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Deshalb solltet ihr euch die nächsten Punkte unbedingt zu Herzen nehmen. Ihr wollt ja nicht in ein ungewolltes Fashion-Fettnäpfchen treten.

1. Dos and Don’ts Farbauswahl

Don’t: Schwarz, Weiß & Rot

In Sachen Farben kann man bei einem Hochzeits-Outfit so einiges falsch machen. Dass Weiß, Elfenbein und Cremefarben ein absolutes No-Go sind, solltet ihr auf jeden Fall schon mal gehört haben. Die Farben sind offensichtlich der Braut vorbehalten, außer sie entscheidet sich für ein Brautkleid in einer moderneren Farbe. Dann solltet ihr auf diese Farbe verzichten. Neben den weißen Farbnuancen stehen außerdem auch Rot und Schwarz auf der Liste der farblichen No-Gos. Denn Schwarz steht, wie wir wissen, für Trauer. Noch etwas heikler ist das bei Rot – wer diese Farbe auf einer Hochzeit trägt, der hatte nämlich angeblich eine Affäre mit dem Bräutigam. Also Vorsicht, ihr wollt schließlich keine falschen Gerüchte in die Welt setzen!

Do: Pastellfarben

Setzt bei eurem Hochzeits-Outfit am besten auf Pastellfarben. Mit Hellblau, Mintgrün, Altrosa oder gedeckteren Farben, wie etwa Marineblau, könnt ihr ziemlich sicher nichts falsch machen. Diese Farbe sind zwar dezent, aber schmeicheln praktischen jedem Teint.

2. Dos and Don’ts Saumlänge

Don’t: Zu sexy

Für Hochzeitsgäste besonders wichtig: Das Outfit sollte niemals zu kurz, zu eng und zu freizügig sein – denn bei einer Hochzeit ist „TOO SEXY“ völlig fehl am Platz! Lasst also lieber die Finger von ultrakurzen, enganliegenden Kleidern. Auch zu viele Cut-Outs sind eher ein Tabu. Und in Wahrheit sind solche Kleider vor Hochzeit alleine schon aus praktischen Gründen irgendwie ungeeignet – denkt nur daran, wie schnell das beim Tanzen verrutschen kann. Die einzige Ausnahme: Trägt die Braut selbst ein kurzes Brautkleid, sollten die eingeladenen Frauen kein viel längeres Kleid tragen. Die Braut gibt immer den Dresscode vor.

Do: Luftige Kleider

Kurze Kleider sind bei eleganteren Hochzeiten zwar eher ein No-Go, wer auf eine Sommerhochzeit eingeladen ist, die im Freien stattfindet und einen sommerlichen Dresscode hat, der kann schon auch mal zu kürzeren Kleidern greifen. Schließlich soll man sich ja auch als Gast bei sommerlichen Temperaturen wohlfühlen! Am besten, ihr entscheidet euch also für luftige Kleider, die kurz über dem Knie enden. Wer es doch etwas länger mag, kann auch ein Kleid wählen, bei dem der Saum knapp über den Fußknöchel fällt. So stellt ihr sicher, dass das Maxikleid nicht am Boden schleift, wenn ihr eure hohen Schuhe gegen bequemere flache eintauscht. Wie immer gilt: fragt sicherheitshalber bei der Braut oder ihrer Brautjungfer nach, damit eure Kleiderwahl auch wirklich passt.

3. Dos and Don’ts Location

Don’t: Overdress & Underdress

Bei einer Gartenhochzeit im kleinen Rahmen sieht das Hochzeits-Outfit einfach anders aus als bei einer riesigen Feier im Festsaal. Das wallende Ballkleid hat bei der Hochzeit im Freien nichts zu suchen und ist maßlos overdressed. Auch ein süßes Cocktailkleid als Hochzeitsgast ist bei einer Hochzeit mit „Black Tie“-Motto in einem riesigen Festsaal einfach zu wenig. Deshalb passt euer Outfit an die Location an!

Do: Motto beachten

Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie es mit dem Dresscode aussieht, dann fragt am besten beim Brautpaar nach. Im Festsaal geht ihr mit einem bodenlangen Kleid definitiv auf Nummer sicher. Bei einer Hochzeit im Garten passt ein Cocktailkleid hingegen ganz gut. Denkt bei einer Feier im blumigen Garten daran, dass High Heels mit Rasen ungemütlich werden könnten und in der Erde stecken bleiben. Greift also in dem Fall lieber zu Blockabsätzen, Ballerinas oder Keilabsätzen. Wenn die Hochzeit drinnen stattfindet, könnt ihr ruhig Schuhe mit Pfennigabsatz tragen. Denkt allerdings daran, dass die Heels irgendwann schmerzhaft werden können. Deshalb unser Tipp: Immer ein Wechselpaar dabei haben!

Kanntet ihr alle Fashion-No-Gos bei einer Hochzeit? Jap nichts neues für mich… Nein, das wusste ich alles noch nicht.

