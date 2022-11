Onkel Chen aus China läuft im Alter von 50 Jahren noch Marathons. Das allein ist jetzt natürlich noch nicht ungewöhnlich. Denn vor allem das WIE, sorgt im Netz jetzt für Gesprächsstoff. Er tut dies nämlich rauchend – und zündet sich während des Laufs eine Zigarette nach der anderen an.

Das Unglaubliche: er schafft den Marathon in einer beachtlichen Zeit.

Mann läuft Marathon und raucht ohne Pause

Wasser, Energieriegel, isotonische Getränke: Dinge, die Marathonläufer:innen während des Rennens zu sich nehmen, um eine möglichst gute Leistung zu erbringen. Zigaretten tun es aber anscheinend auch. Ja, ihr habt richtig gelesen. Klar: Sport und Rauchen scheint auf den ersten Blick keine gute Kombination zu sein. Auf den zweiten wohl auch nicht. Und doch beweist nun ein Mann aus China, bekannt als „Onkel Chen“, dass es möglich ist, diese zwei Sachen miteinander zu vereinen.

Im chinesischen Jiande lief der 52-Jährige den Xin’anjiang-Marathon. Und während Onkel Chen den 42 Kilometer langen Marathon läuft, zündet er sich eine Zigarette nach der andere an. Hier findet ihr Fotos von dem ungewöhnlichen Läufer.

Onkel Chen schafft Marathon in unter dreieinhalb Stunden

Das Unglaubliche: Trotz (oder vielleicht gerade wegen?) der Qualmerei hat es der Mann aus China geschafft, den Lauf in einer durchaus beeindruckenden Zeit zu absolvieren. Laut „Mirror“ belegte das rauchende Onkelchen Platz 574 von 1.500 Teilnehmern mit einer beeindruckenden Zeit von 3:28:45 Stunden.

Das Rennen in Jiande war aber nicht der erste Marathon, den Onkel Chen qualmend lief. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 hatte der Mann an Marathons teilgenommen und brauchte dabei 3:36 und 3:32 Stunden für die 42-Kilometer-Strecke. Damit verbesserte Onkel Chen seine Zeit in diesem Jahr sogar. Übrigens: Die Veranstalter des Marathons in Jiande gab an, dass es nicht gegen die Regeln verstößt, während des Rennens zu rauchen, da es dem Läufer keinen Vorteil bringt.

Onkel Chen spaltet das Netz

In sozialen Netzwerken ging Onkel Chen inzwischen viral. Die Reaktionen darauf fielen allerdings gemischt aus. Viele feiern den Mann. „Hier läuft mein Held, schaut, wie er raucht“, schreibt ein User bei Instagram. „Stellt euch vor, ihr hängt das ganze Rennen hinter ihm fest“, witzelte ein anderer. Andere wiederum sehen das Ganze kritischer. So schreibt eine Userin auf Twitter: „Nicht gerade ein gutes Vorbild.“

Ob andere Laufer:innen seinem Beispiel tatsächlich folgen werden? Unwahrscheinlich! Studien zufolge schaffen es im weltweiten Marathon-Durchschnitt nämlich nur etwa 18 Prozent der Männer unter dreieinhalb Stunden zu bleiben. Wie diese Statistik dann erst bei rauchenden Läufern aussehen würde? Man weiß es nicht. Doch all die Kritik dürfte Onkel Chen wohl nicht davon abhalten weiterzumachen. Und wenn der 50-Jährige so weiter macht, dürfte er seine Leistung im kommenden Jahr sogar noch toppen.