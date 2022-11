Meirivone Rocha Moraes lebt in einer wirklich außergewöhnlichen Beziehung. Denn vor fast einem Jahr heiratete sie eine Puppe. Ihr „Happy End“ ging damit jedoch nicht in Erfüllung. Denn die 37-Jährige ist sich sicher: ihr Mann betrügt sie.

Wie genau die Stoffpuppe das gemacht hat, erklärt sie online.

Frau heiratet Puppe

Die Kriterien für einen perfekten Ehemann variieren von Person zu Person. Während manche von uns auf Werte wie Treue, Ehrlichkeit und Vertrauen setzen, sind andere zunächst von optischen Reizen angezogen. Die 37-jährige Brasilianerin Meirivone Rocha Moraes fügt dem jedoch eine etwas ungewöhnliche Komponente hinzu. Denn ihr Traummann besticht durch ein immer gleiches Lächeln, eine Frisur, die nie nachgeschnitten werden muss und die Garantie, dass er nie zurückreden wird, wenn es einmal zum Streit kommt.

Möglich ist diese Kombi, weil Meirivone sich in eine Stoffpuppe verliebt hat. Marcelo – so der Name der Puppe – lässt ihr Herz höher schlagen und wurde vor knapp einem Jahr in einer großen Zeremonie vor 250 Gästen zu ihrem Ehemann.

Ein Traum, der für die 37-Jährige damit in Erfüllung ging. Kurze Zeit später folgte das erste (Puppen-) Baby, das die junge Frau in einem Live-Stream zur Welt brachte. Die Familie zeigte sich glücklich in den Sozialen Medien, postete Videos von Date Nights und Tanzabenden.

Ehekrise wegen Betrug

Es sah aus wie der Inbegriff eines skurrilen Happy Ends. Doch jetzt überrascht die Brasilianerin ihre Follower:innen mit schockierenden News: Die Ehe steht kurz vor dem Scheitern. Denn Marcelo soll sie betrogen haben. Die 37-Jährige behauptet, dass Marcelo mit einer anderen Frau in ein Motel gegangen ist.

Die Puppe soll sie betrogen haben, als Meirivone mit ihrem Sohn im Krankenhaus war, weil sich beide einen Virus eingefangen hatten. Eine Freundin habe Marcelo dann mit der anderen Frau gesehen. Das alles schildert sie Medienberichten zufolge auf TikTok. „Zuerst dachte ich, dass sie lügt, aber dann habe ich angefangen, sein Telefon durchzusehen und die Gespräche gesehen, die mich davon überzeugt haben, dass er mich betrügt“, erklärt die Brasilianerin. Ihren Aussagen zufolge habe sie ihren Mann dann mit den Vorwürfen konfrontiert, „aber er antwortete nicht“.

Nach Betrugsvorwürfen doch keine Trennung

Marcelo musste dann zwar auf der Couch schlafen; ganz aus dem Haus wollte sie ihren Mann aber dann doch nicht werfen. Denn die 37-Jährige betont, dass sie für die Beziehung kämpfen will – alleine schon für den gemeinsamen Sohn. Die Anschuldigungen gegen ihren Mann sind deshalb nicht mehr auf dem TikTok-Kanal zu finden. Zu dem Video, in dem Marcelo nach dem Streit alleine auf dem Sofa schläft, schreibt sie stattdessen, dass sie ihm vergeben möchte. Denn: „Liebe ist lauter“.

Doch ganz egal, ob die 37-Jährige ihre Beziehung letztlich retten kann oder nicht, eines hat sie auf jeden Fall geschafft: ihre Ehe hat Aufmerksamkeit bekommen. Alleine das Video, auf dem Marcelo alleine auf der Couch schläft, hat mittlerweile mehr als zwei Millionen Aufrufe.