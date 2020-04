Manche Menschen sind einfach stur. Doch gerade in Krisensituationen wie diesen ist ein Zusammenhalt umso wichtiger. Vielen fällt es aber leider immer noch schwer, sich an gewisse Regeln zu halten, wie etwa das Tragen von Schutzmasken.

Vor allem diese fünf Sternzeichen halten sich nicht daran. Denn sie sind extrem stur oder zu eitel.

Löwe

Der Löwe ist auf Platz Eins der sturen Sternzeichen. Und auch noch ziemlich eitel. Diese Kombi ist derzeit alles andere als gut. Auf Schutzmasken hat er irgendwie so gar keinen Bock. Außerdem denkt der Löwe, dass ihm sowieso nichts passieren kann. Doch falsch gedacht! Denn wer sich nicht an die derzeitigen Regeln der Regierung hält, der riskiert Strafen. Schutzmasken sind also auch für den Löwen Pflicht.

Steinbock

Dieses Sternzeichen ist ebenfalls ziemlich stur. Hat sich der Steinbock etwas in den Kopf gesetzt, dann weicht er davon so schnell nicht mehr ab. Und da lässt er sich dann auch schon mal gerne auf die ein oder andere hitzige Diskussion ein. So verhält sich das mit ihm auch gerade beim Thema Schutzmasken. Denn viele Steinböcke sehen einfach nicht ein, was das soll. Doch jetzt heißt es zusammenhalten! Denn nur so können wir die Ausbreitung des Coronavirus gemeinsam verhindern.

Krebs

Eitelkeit ist leider eine negative Eigenschaft dieses Sternzeichens. Der Krebs hat seine ganze eigenen Vorstellungen und legt viel Wert auf sein Äußeres. Schutzmasken sind für ihn deshalb ein No-Go. Aber andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen. Also schalte mal einen Gang runter, lieber Krebs! Regeln sind Regeln und an die musst auch du dich jetzt halten.

Wassermann

Der Wassermann ist bekannt dafür, sehr unnachgiebig zu sein. Dieses Sternzeichen ist nur schwer von seiner Meinung abzubringen und will sich ständig durchsetzen. Er lässt andere Meinungen kaum gelten und verträgt Kritik nur schwer. Und auch wenn es um Schutzmasken geht, ist es unglaublich schwierig dem Wassermann beizubringen, dass das Tragen dieser Masken nun wichtiger denn je ist. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen.

Jungfrau

Auch die Jungfrau ist eitel. Sie macht sich ständig Gedanken darüber, was andere über sie denken. Und deshalb stresst sie schon alleine der Gedanke, jetzt plötzlich eine Schutzmaske tragen zu müssen. Wie könnte das denn ausschauen? Aber liebe Jungfrau, wir sitzen jetzt alle im selben Boot und da bleibt keine Zeit für Eitelkeit. Jetzt heißt es zusammenhalten und die Eitelkeit überwinden!