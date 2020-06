Manche Menschen sind in Partnerschaften sehr unsicher. Sei es, weil sie in der Vergangenheit enttäuscht worden oder mit sich selbst einfach nicht im Reinen sind. Doch es gibt nichts Schlimmeres, als sich dem Partner zu unterwerfen und komplett auf die eigenen Bedürfnisse zu verzichten.

Vor allem diese fünf Sternzeichen neigen dazu, alles für ihren Partner zu tun. Denn sie sind in Beziehungen total unsicher.

Stier

Dieses Sternzeichen hat ein großes Problem damit anderen zu vertrauen. Anstatt die Beziehung zu genießen und sich auf den Partner einzulassen, ist der Stier oft unsicher und misstrauisch. Er macht sich ständig Gedanken und analysiert alles bis ins kleinste Detail. Dabei vergisst er darauf, einfach mal glücklich zu sein.

Widder

Das große Problem des Widders ist es, den Mund aufzumachen und Probleme offen anzusprechen. Anstatt einfach mit dem Partner darüber zu sprechen, was ihn stört, schweigt er lieber. Denn er will um jeden Preise vermeiden, dass es zum Streit kommt. Umso weniger allerdings miteinander kommuniziert wird, umso emotionsloser wird die Beziehung. Das verunsichert den Widder zusätzlich.

Fische

Auch Fische neigen dazu, Probleme nicht offen anzusprechen. Sie machen einen großen Bogen um Konfrontationen und Diskussionen. Streit verunsichert sie. Denn sie lieben Harmonie und Gleichgewicht. Sobald sie merken, ihr Partner ist unrund oder ihn könnte etwas stören, werden Fische unsicher. Anstatt sich auf sich selbst zu konzentrieren und die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, rücken sie den Partner in den Mittelpunkt. Hauptsache der Haussegen hängt nicht schief!

Krebs

Ähnlich wie der Widder, hat auch der Krebs große Angst davor, verlassen zu werden. Denn er ist mit sich selbst einfach nicht im Reinen. Dieses Sternzeichen hat Angst vor Ablehnung und kann mit Kritik nur schwer umgehen. Dieser Mangel an Selbstbewusstsein führt dazu, dass der Krebs sehr unsicher ist und sich ständig Gedanken darüber macht, was andere von ihm halten. Anstatt sich in einer Beziehung richtig fallen zu lassen und er selbst zu sein, verstellt sich der Krebs sogar, um seinen Partner zu beeindrucken.

Zwillinge

Etwas anders ist das bei den Zwillingen. Denn dieses Sternzeichen braucht ziemlich viel Aufmerksamkeit und die holt es sich auch. In einer Beziehung stehen Zwillinge gerne im Mittelpunkt und wollen von ihrem Partner gelobt und bewundert werden. Denn ihn Wahrheit ist dieses Sternzeichen ziemlich unsicher und fühlt sich hauptsächlich durch die Aufmerksamkeit anderer bestärkt. Allerdings wir das dem Partner schnell mal zu viel.