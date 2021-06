Es steht fest: In der Mode bleibt es gemütlich! Hüllten wir uns in den kalten Wintermonaten noch in kuscheligen Sweatstoff und bequemen Jersey, schlüpfen wir jetzt in das luftige Sommermaterial Leinen. Das Material ist ein wahres Multitalent. Denn es besteht nicht nur aus einer Naturfaser, was der Umwelt zugutekommt, sondern ist obendrein auch noch atmungsaktiv und hautverträglich.

So tragen wir das beliebte Sommermaterial jetzt:

1. Als Kleid

The bigger, the better! Von wegen altbacken – aktuelle Leinenkleider überraschen mit raffiniertem Design. Volants, Applikationen oder Stickmuster werten auf und geben dem Stil den nötigen Pepp. Um den Look für sich alleine wirken zu lassen, sollte auf zusätzliche Accessoires verzichtet werden.

Kleid mit Zierknöpfe über yoox.com, € 99,-

Minikleid über peek-cloppenburg.at, € 119,99

2. Als Set

Powerdressing 2.0! Auch mit dem beliebten Sommermaterial ist ein formeller Look möglich. Die Leinen-Kombis mit Blazer und Hose können fantastisch im Office getragen werden, da das Material extremst robust und luftdurchlässig ist. So macht man auch bei Spitzentemperaturen eine gute Figur. Besonders angesagt: Farbige Sets.

Oversized Blazer von Mango, € 79,99

Passende Hose zum Blazer von Mango, 49,99

3. Als bunte Bluse

Wir lieben einen Hingucker! So können klassische Modelle einfach mit ein paar Stylingtricks zum Statement werden. Blusen werden hochgekrempelt, geknotet oder verschieden zugeknöpft. Für einen auffälligen Wow-Effekt wählt man eine Signalfarbe oder ein buntes Muster und kombiniert diese zu neutralen Nuancen.

Leinenshirt über Asos, € 34,99

Bedruckte Leinenshorts von s.Oliver, € 49,99

Doch wie pflegt man Leinen eigentlich?

Leinen gewinnt immer weiter an Beliebtheit, nicht zuletzt dank seines Potenzials für Nachhaltigkeit und der Tatsache, dass es das Textil schon seit vielen Jahrtausenden gibt. Damit man mit dem guten Stück lange eine Freude hat, sollte man folgende Pflegetipps beachten: