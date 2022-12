In England gingen die Weihnachtsgrüße einer Arztpraxis nun ordentlich nach hinten los. Denn statt einem fröhlichen „Merry X-Mas“ wurden den Patienten versehentlich Krebsdiagnosen zugestellt. Ja, ihr habt richtig gelesen!

Eine äußerst ungünstige Verwechslung.

Ärztezentrum versendet aus Versehen Krebsdiagnose statt Weihnachtsgrüße

Stellt euch vor: Es ist ein kurz vor Weihnachten, ihr seid gerade so richtig in Weihnachtsstimmung und freut euch auf ein paar besinnliche Tage mit den Liebsten. Dann bekommt ihr plötzlich eine Nachricht, in der steht, dass ihr Krebs im Endstadium habt. Einigen Minuten darauf folgte eine weitere SMS mit einer Entschuldigung. Man hätte eigentlich Weihnachtsgrüße versenden wollen. Klingt bizarr? Genau das ist jetzt aber in England passiert.

Laut dem britischen Newsportal BBC erhielten zahlreiche Patient:innen des Ärztezentrums „Askern Medical Practice“ unmittelbar vor den Feiertagen per SMS eine falsche Krebsdiagnose. „Diagnose – Aggressiver Lungenkrebs mit Metastasen.“, war in der Nachricht zu lesen. Kurz darauf verschickt die Praxis eine weitere SMS mit einer Entschuldigung. „Unsere Nachricht an Sie sollte lauten: Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr“, steht in der Message des Ärztezentrums geschrieben. Das zeigt auch ein Screenshot, der mehreren britischen Medien vorliegt.

Schock für Patient:innen

Viele der betroffenen Patient:innen können es nicht fassen, als sie die falsche Diagnose erhalten. Ein Schock, der vielen von ihnen noch immer schwer im Magen liegt, auch wenn die Richtigstellung des Zentrums bereits kurz darauf folgte. Einige reagierten zudem verärgert. Ein Mann veröffentlichte einen Screenshot der SMS auf Facebook und kommentiert dazu: „Ein weiterer großer Fehler von miesen Ärzten.“ Ein anderer User schreibt: „Jeder in Askern hat diese Nachricht erhalten!“

Familienvater wartete auf Lungenkrebs-Testergebnisse

Besonders ungünstig: Ein weiterer Empfänger der Nachricht war laut The Sun der 57-jährige Familienvater Chris Reed, der tatsächlich gerade auf die Ergebnisse seines Lungenkrebs-Tests wartete. Er und seine Lebensgefährtin brachen sofort in Tränen aus, versuchten dann die Praxis telefonisch zu erreichen. Doch die Leitungen seien ständig belegt gewesen. Also fuhr der Mann besorgt zur Praxis und verlangte, einen Arzt zu sehen. Der sagte ihm, dass seine Testergebnisse zum Glück negativ sind. Der fassungslose Patient äußerte sich gegenüber der britischen Zeitung: „Sie wechselten von ‚Sie haben Lungenkrebs‘ zu ‚Frohe Weihnachten‘ in ungefähr einer Stunde. Unfassbar“.

Wie genau es zu dieser Verwechslung kommen konnte, ist nicht bekannt. Bislang äußerte sich das Ärztezentrum noch nicht öffentlich zu dem Vorfall.