Es gibt nichts, das verwirrender ist, als eine plötzliche Nachricht von eurer/eurem Ex. Da fragt man sich natürlich, warum das jetzt passiert. Denn die verflossene Liebe haben wir schon längst hinter uns gelassen. Doch für das plötzliche Melden kann es mehrere Gründe geben.

Hier sind fünf Gründe, wieso der Ex-Partner bzw. Ex-Partnerin wieder Kontakt sucht.

Aus diesen Gründen meldet sich euer/eure Ex

Wenn eine Nachricht vom/von der Verflossenen auf WhatsApp eingetrudelt ist, dann öffnen wir sie nicht sofort. Nein! Zuerst müssen wir mit unserer BFF besprechen, was es bedeutet könnte, dass der/die Ex wieder Kontakt sucht. Für den Fall, dass eure Bestie aber nicht erreichbar ist, haben wir hier ein bisschen Input für euch.

1. Schuldgefühle

Hat er/sie vor der Trennung einen riesigen Fehler begangen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass euer/eure Verflossene einfach ein schlechtes Gewissen hat. Offenbar hat er/sie das Bedürfnis, sich zu entschuldigen und Abbitte zu leisten.

2. Warm halten

Ständig bekommt ihr Nachrichten und irgendwie ist er/sie interessierter denn je. Aber dann setzt wochenlanges Schweigen ein und ihr habt keine Ahnung, was passiert ist. Das ist ganz klares Zeichen dafür, dass er/sie euch nur warmhalten möchte. Ihr sollt auf Sparflamme gehalten werden, damit ihr immer wieder kontaktiert werden könnt, wenn eure Ex-Partnerin oder euer Ex-Partner euch braucht.

3. Sex

Häufig sehnt sich der/die Ex auch einfach nur nach der vertrauten, körperlichen Komponente. Ihm/Ihr fehlt die Verbindung, die ihr früher im Bett hattet. Sex mit dem/der Ex ist zwar verführerisch, aber selten eine gute Idee. Das kann nur in Drama enden.

4. Zurückgewinnen

In wenigen Fällen will er/sie euch wirklich wieder zurückgewinnen. Manche Menschen erkennen nämlich oft erst dann, was sie verloren haben, wenn es einmal weg ist. In dem Fall wird euer ehemaliger Partner oder eure ehemalige Partnerin so lange kämpfen, bis er bzw. sie eine zweite Chance bekommt. Nun liegt es an euch, über eine zweite Beziehungsrunde zu entscheiden.

5. Gewohnheit

Er/sie ist es gewohnt sich bei euch zu melden und Kontakt zu suchen. Schließlich wart ihr ja mal zusammen und es geht nicht spurlos an einem vorbei, wenn sich das schlagartig ändert. Umso schwerer ist es, den Partner dann von einem Tag auf den anderen aus seinem Leben zu streichen. Eure verflossene Liebe vermisst den alten Freund, den er/sie in euch hatte und mit dem er/sie sich tagtäglich ausgetauscht hat. Dieses Phänomen kommt besonders häufig nach langen Beziehungen vor.