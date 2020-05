Mütter und die moderne Technik – das geht nicht unbedingt immer zusammen. Entweder sie scheitern an der Autokorrektur, verstehen nicht, wie man Emojis richtig verwendet oder sind generell einfach mit dem Verfassen von Nachrichten auf WhatsApp überfordert.

Wir haben dir die witzigsten und gleichzeitig süßesten Nachrichten von Mamas rausgesucht, die dich garantiert zum Lachen bringen werden!

1. Mama und WhatsApp-Emojis

Dieser Moment, wenn Mama plötzlich Emojis entdeckt…

Ich weiß nicht wer auf die Idee kam, meiner Mutter Emojis zu geben. pic.twitter.com/JJ8QEI1PFs — Pia 🦈 (@p_trss) October 21, 2015

2. Mutter vs. Autokorrektur

Auf WhatsApp zu schreiben ist wirklich nicht so einfach!

3. Mama, bist du betrunken?

Manche Nachrichten klingen, als ob da jemand etwas zu tief ins Glas geschaut hätte. Ach Mamis, wir lieben euch!

Mama hat jetzt ein Smartphone…

Dies sind die Nachrichten die ich von ihr bekomme…ist wie SMS von besoffenen pic.twitter.com/oU4gRm0d5J — Edgar Allan Hoe🛒🦝 (@Rotzfake) August 30, 2013

4. Mama spricht auf WhatsApp mit sich selbst

Okeeee, aaaaalles klar. Ja, so kann man WhatsApp natürlich auch verwenden 😉

Mutter und Whatsapp – a neverending Story! pic.twitter.com/TvNGVqyjD4 — anonymiss (@miss_etat) July 1, 2015

5. “Essen ist fertig!”

Manche Mamas passen sich wirklich in jeder Hinsicht an ihre Kids an. Anstatt nach ihnen zu rufen, wenn das Essen fertig ist, gibt’s jetzt einfach Dauer-SMS via WhatsApp!

Mutter und ich auf Whatsapp pic.twitter.com/jmXGgU0Dtv — Andi Süd (@ndysavage) April 6, 2017

6. Mamas Favorit: Nervige Spruchbilder auf WhatsApp

Und dann gibt’s da auch noch die Sorte Mütter, die plötzlich entdeckt, dass man auch Fotos und vor allem totaaaaal witzige Spruchbilder auf WhatsApp verschicken kann.

Oh Danke Mama für deine Whatsapp Nachricht 😐 pic.twitter.com/jH2bFB5tao — Moondye7 (@Moondye7) December 30, 2016

7. Mütter, die uns mit ihren Nachrichten zum Lachen bringen

Das ist einfach nur süß – We love it!

Wenn du grad feierabend hast, an der bushaltestelle stehst, dein handy rausholst und das von deiner mutter liest … danke mama pic.twitter.com/nWoDE7nuMP — Link the Princess (@anime_wesen) February 23, 2017

8. In der Kürze liegt die Würze

Bevor die Autokorrektur wieder einen Blödsinn schreibt, lieber einfach kurz halten. Diese Mama hat’s durchschaut:

Ja, meine Mutter liebt Whatsapp. pic.twitter.com/mcRElE5WSU — Prof Mimimi (@MikaVolucer) August 20, 2015

9. Witze mit Mama

Diese Mutter weiß, wie sie ihr Kind mit lustigen Nachrichten zum Lachen bringt. Ob das jetzt beabsichtigt war, ist die andere Frage.

Deine Mutter ist meine Freundin – Lustige WhatsApp Bilder und Chat Fails 124 – https://t.co/yFA7hasik3 pic.twitter.com/PhsDxQV2X7 — winwebsite (@sonjawebsite) July 4, 2016

10. Mama hat das mit dem Handy wohl doch noch nicht so ganz verstanden!

Ohne Worte.