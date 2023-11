It’s the most wonderful time of the year – zumindest fast! Denn Weihnachten rückt immer näher; und damit auch die Zeit, in der wir jeden Tag ein Türchen auf unserem Adventkalender öffnen dürfen.

Für alle Beauty-Lover und Skincare-Addicts gibt es in diesem Jahr einige ganz besondere Adventkalender-Highlights.

1.Kiehl’s

Der Kiehl’s Adventkalender gehört zu den Klassikern unter den Skincare-Adventkalendern. Und das nicht ohne Grund. Denn jedes Jahr verstecken sich hinter den 24 Türchen die Highlights aus dem Kiehl’s-Sortiment. Von der legendären Ultra Facial Cream bis hin zum Midnight Recovery Concentrate ist hier wirklich alles dabei, was unsere Winterhaut liebt.

Den Kiehl’s Adventkalender gibt es im Onlineshop um 105 Euro.

2. Biotherm

Für viele Skincare-Lover gehören die Produkte von Biotherm mittlerweile zu den Holy Grails ihrer Routine. Da ist der Adventkalender die perfekte Möglichkeit, um den Vorrat wieder aufzustocken. Oder die 24 Türchen sind der Einstieg in die Welt von Biotherm. Denn darin enthalten sind Pflegeklassiker wie die Life Plankton Essence oder die Lait Corporel Body Lotion.

Den Biotherm Adventkalender gibt es im ausgewählten Fachhandel und online für 89 Euro.

Bild: Biotherm

3. No cosmetics

No cosmetics kennen wohl die meisten Skincare-Lover, die viel auf Tiktok unterwegs sind. Denn die Produkte der Brand gehen dort immer wieder viral. Einige der beliebtesten Produkte sind auch im Adventkalender enthalten, wie zum Beispiel der Liquid Refiner. Das Besondere an diesem Kalender. Es ist nicht explizit ein Adventkalender. Alle, die Weihnachten nicht feiern (oder keine Lust auf einen klassischen Adventkalender haben) können die Schachteln umdrehen und schon werden aus den Winter Vibes Selflove Vibes – lieben wir!

Den Kalender gibt es online für 99 Euro.

Bild: no cosmetics

4. One. Two. Free!

Lust auf Skincare-intensive 12 Days of Christmas? Dann ist der Kalender von one.two.free! genau das Richtige für euch. Darin enthalten sind nämlich zwölf Beauty-Goodies für die Extra-Portion Glow in der kalten Jahreszeit. Da dürfen natürlich ein Toner und Augenpads nicht fehlen!

Den Adventkalender gibt es zum Beispiel bei Douglas um 49,95 Euro.

Bild: one. two. free

5. Clarins

Ihr wollt euch und eurer Haut im Advent einmal wieder richtigen Luxus gönnen? Look no further. Denn der Adventkalender von Clarins hat auch in diesem Jahr wieder einige Highlights für die Körper- und Gesichtspflege. Und hier wird wirklich an Pflege von Kopf bis Fuß gedacht. Zwischen Handcreme, Bodylotion und Augenpflege-Konzentrat haben sich dann auch ein paar Make-up-Highlights geschlichen.

Erhältlich ist der Kalender unter anderem im Online Shop für 133,60 Euro.

6. Fenty Beauty and Skin

Rihanna hatte bei der Zusammenstellung ihres „12 Days of Christmas“ Kalenders wohl den Hannah Montana Ohrwurm „Best of Both Worlds“ im Kopf. Denn der Kalender besteht nicht nur aus Highlights ihrer Skincare-Reihe Fenty Skin, sondern auch aus einigen ihrer Make-up Favorites von Fenty Beauty. Eine ideale Kombi, wie wir finden!

Den Kalender bekommt ihr unter anderem bei Sephora für 139,95 Euro.

Bild: Fenty Beauty

7. Nivea

Der Nivea Adventkalender versorgt unsere Haut mit all den wichtigen Wirkstoffen, die sie im Winter (und das ganze restliche Jahr über) so dringend braucht. Im Kalender dabei sind unter anderem Klassiker des Nivea-Sortiments und einige süße Accessoires.

Den Adventkalender gibt es online um 58,98 Euro.

8. SOFRI

Mit den 24 Color Energy Ampullen im SOFRI Adventkalender wird jeder Tag zum Beauty-Tag. Denn die Ampullen sind auf unterschiedliche Hautbedürfnisse abgestimmt und haben unter anderem Lifting, Moisturizing oder Calming Effekte. ,

Den Adventkalender von Sofri bekommt ihr im Online Shop für 74,20 Euro,