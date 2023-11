Am vergangenen Dienstagabend wurde das brasilianische Model Adriana Lima auf dem roten Teppich einer Filmpremiere in Los Angeles gesichtet. Für viele ihrer Fans sorgte ihr verändertes Aussehen für Verwunderung auf Social Media. Während die Gerüchteküche über ein mögliches Facelift zu brodeln begann, wehrte sich das Model umgehend via Instagram-Story dagegen.

Sie erklärt, was wirklich los ist.

„Was ist mit Adriana Limas Gesicht passiert?“

Spotted: Ehemaliges Victoria’s Secret Angel, Adriana Lima am roten Teppich bei der Filmpremiere von „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“ am Dienstagabend in Los Angeles. Ihr Auftritt am Red Carpet sorgte bei vielen für großes Aufsehen und auch Verwunderung. Während viele ihrer Fans ihren Look bewunderten, kommentieren andere, dass Adriana nicht mehr zu erkennen sei. Ihr Gesicht erschien deutlich geschwollen und auch die Form ihrer Augenbrauen sah verändert aus.

Viele User:innen teilen ihre Verwunderung auf der Plattform X, früher Twitter mit: „Ist das wirklich Adriana?“ oder „Was ist mit Adriana Limas Gesicht passiert?“. Zugleich machten auch zwei große Spekulationen über einen Beauty-Eingriff auf Social Media die Runde: Facelift und Dermal Filler. Viele sind der festen Überzeugung, dass sich das brasilianische Model einem Facelift unterzogen oder Filler verwendet haben soll. Deshalb sieht ihr Gesicht auch so geschwollen und verändert aus, heißt es. In den vergangenen Tagen wurden vermehrt alte Fotos von Adriana Lima mit dem letzteren Auftritt nebeneinander gestellt und auf Social Media geteilt. Unter den before-after Postings sammelten sich jede Menge fiese Kommentare von Nutzer:innen wie: „Hat sie eine Allergie gegen Erdnüsse oder Shrimps oder wird sie einfach nur dick?“ oder „Sie hat ihr schönes Gesicht ruiniert“.

Das Model weist die OP-Vorwürfe zurück

Lima hat den Gossip nicht allzu lange auf sich sitzen lassen. Sie äußerte sich in ihrer Instagram-Story mit einem ungeschminkten Foto von sich selbst aus ihrer Küche und setzt damit den Gerüchten ein Ende: „Das ist das Gesicht einer müden Mutter einer Teenagerin, zweier Vorpubertärer, eines aktiven Jungen und eines einjährigen Kindes, das gerade laufen lernt, sowie drei Hunden … Danke für eure Sorge“. Die Katze ist somit aus dem Sack. Und all jene, die sich Adrianas geschwollenes Gesicht zur eigenen Sorge gemacht haben, haben jetzt Klarheit. Es war doch kein Botox, sondern einfach nur die Lebensrealität einer Mutter. Viele Fans unterstützen das Model bei ihrem Statement und verteufeln das body-shaming, dass sie die letzten Tage auf Social Media ertragen musste. Heads up, Adriana!