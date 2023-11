Wir haben noch nicht einmal einen Starttermin für den dritten Teil; doch der Disney CEO Bob Iger verkündet jetzt, dass auch schon ein vierter Teil von „Die Eiskönigin“ geplant ist.

Das „Frozen“-Universum wird uns also noch eine Zeit lang begleiten.

„Die Eiskönigin“: Weitere Fortsetzungen geplant

Mit „Die Eiskönigin“ schaffte Disney einen dieser Animationshits, über den wir wohl noch in einigen Jahren hören werden. Denn der erste Teil – der bereits vor zehn (!!!) Jahren in den Kinos erschien – brach Rekorde und sorgte für einen der wohl hartnäckigsten Ohrwürmer aus dem Disney- Universum.

Und nach Milliarden-Umsätzen und scheinbar nicht enden wollenden Möglichkeiten an Merchandising und Vermarktung ist es eigentlich kein Wunder, dass Disney „Die Eiskönigin“ fortsetzen möchte. 2019 folgte ein zweiter Teil; auch ein Spin-Off mit Olaf wurde bereits veröffentlicht. Im Februar verkündete das Haus mit der Maus schließlich, dass auch ein dritter Teil folgen wird. Und jetzt kommt die Überraschung: Auch Teil vier ist schon in Planung.

Inhalt und Release-Jahr noch unbekannt

Das enthüllte der Disney CEO Bob Iger bei „Good Morning America“. Denn in einem Interview verrät er. „Frozen 3′ ist in Arbeit, und es könnte auch ein Frozen 4′ in Arbeit sein.“ Viel mehr Details bekommen wir leider nicht. „Ich habe im Moment nicht viel über diese Filme zu sagen“, erklärt er. „[Regisseurin] Jenn Lee, die das Original von ‚Frozen‘ und ‚Frozen 2‘ geschaffen hat, arbeitet mit ihrem Team bei Disney Animation hart an nicht nur einer, sondern gleich zwei Geschichten.“

Viel mehr verrät der Disney Boss jedoch nicht. Was genau passieren wird – und vor allem wann wir den dritten und vierten Teil von „Die Eiskönigin“ in den Kinos sehen können, ist also noch unklar. Aber bis zum Release gibt es ja noch die ersten beiden Filme – und vor allem Soundtracks – um die Wartezeit zu überbrücken.